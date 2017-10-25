МАК отказался от опубликованных на его сайте заявлений по Росавиации

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) отказался от опубликованных ранее на его сайте заявлений о проблемах с сертификацией в РФ авиатехники, ее изготовителей и разработчиков.

Во вторник комитет опубликовал на своем сайте релиз, в котором заявил о "наличии серьезных проблем регулирования в авиационной отрасли", вызванных перераспределением функций МАК по сертификации между Минтрансом и Росавиацией в конце 2015 года. В частности, МАК обвинил Росавиацию в том, что ведомство за два года после передачи этих функций "не сумело создать дееспособную российскую систему сертификации". Росавиация в свою очередь сообщила, что заявление комитета не соответствует действительности и никакой актуальности и значимости в настоящее время не имеет.

"Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не делал никаких заявлений, касающихся решений, принятых в России, в области сертификации и регулирования в российской авиационной отрасли", — говорится в сообщении на сайте МАК.

"Эта точка зрения Владимира Беспалова (председателя Авиационного регистра МАК — ред.), и информация, опубликованная в его пресс-релизе, руководством МАК и органами управления МАК не обсуждалась", — отмечается там же.

Сейчас сертификацией в сфере гражданской авиации занимается Авиарегистр России (подведомственная организация Росавиации), созданный в марте 2016 года на базе госцентра "Безопасность полетов на воздушном транспорте".