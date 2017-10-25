МАК отказался от опубликованных на его сайте заявлений по Росавиации

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) отказался от опубликованных ранее на его сайте заявлений о проблемах с сертификацией в РФ авиатехники, ее изготовителей и разработчиков.
"Межгосударственный авиационный комитет (МАК) не делал никаких заявлений, касающихся решений, принятых в России, в области сертификации и регулирования в российской авиационной отрасли", — говорится в сообщении на сайте МАК.
"Эта точка зрения Владимира Беспалова (председателя Авиационного регистра МАК — ред.), и информация, опубликованная в его пресс-релизе, руководством МАК и органами управления МАК не обсуждалась", — отмечается там же.
Сейчас сертификацией в сфере гражданской авиации занимается Авиарегистр России (подведомственная организация Росавиации), созданный в марте 2016 года на базе госцентра "Безопасность полетов на воздушном транспорте".