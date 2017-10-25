Минсельхоз опроверг слухи о возможном дефиците хлеба в Петербурге

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Минсельхоз не видит никаких проблем с доставкой зерна в Санкт-Петербург, заявили РИА Новости в министерстве, комментируя сообщения о возможном дефиците хлеба в Петербурге.
Сегодня газета "Коммерсант" написала, что дефицит вагонов, с которым уже столкнулись производители соли и щебня, может критически сказаться и на снабжении мукомольных предприятий Санкт-Петербурга.
По данным издания, из-за активного экспорта зерна вагоны не доходят до местных переработчиков. По оценке властей города, это грозит дефицитом хлебопекарной продукции и ростом цен.