Минсельхоз опроверг слухи о возможном дефиците хлеба в Петербурге

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Минсельхоз не видит никаких проблем с доставкой зерна в Санкт-Петербург, заявили РИА Новости в министерстве, комментируя сообщения о возможном дефиците хлеба в Петербурге.

В ведомстве отметили, что внимательно следят за железнодорожной доставкой зерна в регионы, вагонов хватит как для внутренних перевозок, так и для экспорта.

Сегодня газета "Коммерсант" написала, что дефицит вагонов, с которым уже столкнулись производители соли и щебня, может критически сказаться и на снабжении мукомольных предприятий Санкт-Петербурга.

По данным издания, из-за активного экспорта зерна вагоны не доходят до местных переработчиков. По оценке властей города, это грозит дефицитом хлебопекарной продукции и ростом цен.