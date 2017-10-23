"Газпром" представил проект гелиевого хаба, который построит в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. ООО "Газпром экспорт" и ООО "Газпром газэнергосеть гелий" представили потенциальным клиентам проект Логистического центра обслуживания гелиевых контейнеров, который в перспективе станет одним из крупнейших гелиевых хабов в мире, сообщает Минвостокразвития РФ.

Проект компании "Газпром газэнергосеть гелий" будет реализован в ТОР "Надеждинская". Компания получила статус резидента в мае 2017 года. Общий объём инвестиций в проект составит 5,153 миллиарда рублей. Гелий, произведенный на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) "Газпрома", будет доставляться в логистический центр на территории ТОР "Надеждинская". Далее контейнеры с гелием будут отправлять в порты Дальнего Востока для отгрузки на суда и дальнейшей транспортировки.

"В настоящее время "Газпром экспорт" завершает процесс подписания долгосрочных контрактов на экспорт гелия. Корпорация развития Дальнего Востока совместно с администрацией Приморского края создает инженерно-транспортную инфраструктуру, необходимую для реализации бизнес-проектов инвесторов", — говорится в сообщении.

Проект создания хаба синхронизирован со строительством Амурского ГПЗ. Ввод в эксплуатацию намечен на 2021 год. После выхода ГПЗ на полную мощность по производству гелия — до 60 миллионов кубометров в год — этот центр станет одним из крупнейших гелиевых хабов в мире.