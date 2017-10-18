В России число потенциальных банкротов с февраля выросло на 16%

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Количество потенциальных банкротов в России с февраля 2017 года выросло на 16,1% и на конец сентября составило 799,5 тысячи человек, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
При этом основная часть потенциальных банкротов по-прежнему приходится на сегмент необеспеченного кредитования: кредиты на покупку потребительских товаров – 66,9% и кредитные карты – 8,1%. Количество потенциальных банкротов по займам микрофинансовых институтов составляет 3,2% от общего числа граждан, подпадающих под условия закона о банкротстве, а по ипотеке и автокредитам – 2,3% и 8,1% соответственно.
"Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу два года назад, однако массового количества банкротств не наблюдается. Пока признать себя банкротами решились порядка 5% граждан, формально подпадающих под действие данного закона. Это объясняется, прежде всего, тем, что банкротство для заемщиков — вынужденная и, к тому же, не "дешевая" мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях. Вместе с тем, количество потенциальных банкротов растет достаточно тревожными темпами. Очевидно, что основной причиной такой динамики является снижение реальных доходов граждан, которым все сложнее обслуживать имеющиеся кредитные обязательства", — приводятся в сообщении слова гендиректора НБКИ Александра Викулина.