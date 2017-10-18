В России число потенциальных банкротов с февраля выросло на 16%

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Количество потенциальных банкротов в России с февраля 2017 года выросло на 16,1% и на конец сентября составило 799,5 тысячи человек, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"По состоянию на конец сентября 2017 года количество граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, составило 799,5 тысячи человек. Именно столько граждан имеют просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов). Таким образом, с февраля 2017 года количество потенциальных банкротов увеличилось на 16,1% или на 110,8 тысячи человек", — говорится в сообщении.

При этом основная часть потенциальных банкротов по-прежнему приходится на сегмент необеспеченного кредитования: кредиты на покупку потребительских товаров – 66,9% и кредитные карты – 8,1%. Количество потенциальных банкротов по займам микрофинансовых институтов составляет 3,2% от общего числа граждан, подпадающих под условия закона о банкротстве, а по ипотеке и автокредитам – 2,3% и 8,1% соответственно.

Отмечается, что больше всего количество потенциальных банкротов увеличилось в Забайкальском крае (+36,8%), Амурской области (+32,2%), республике Хакассия (+31,1%) и Еврейской АО (+29,9%), а менее всего – в Чеченской республике (+4,7%), республике Калмыкия (+9,0%), а также Ивановской и Орловской областях (+10,2%).

"Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу два года назад, однако массового количества банкротств не наблюдается. Пока признать себя банкротами решились порядка 5% граждан, формально подпадающих под действие данного закона. Это объясняется, прежде всего, тем, что банкротство для заемщиков — вынужденная и, к тому же, не "дешевая" мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях. Вместе с тем, количество потенциальных банкротов растет достаточно тревожными темпами. Очевидно, что основной причиной такой динамики является снижение реальных доходов граждан, которым все сложнее обслуживать имеющиеся кредитные обязательства", — приводятся в сообщении слова гендиректора НБКИ Александра Викулина.