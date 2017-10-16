Минэкономики Киргизии считает, что Казахстан нарушает нормы ЕАЭС

БИШКЕК, 16 окт – РИА Новости. Министерство экономики Киргизии направило письмо председателю коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграну Саркисяну из-за того, что, по мнению ведомства, Казахстан нарушает положения договора о ЕАЭС, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

Ранее Госпогранслужба Киргизии сообщила РИА Новости, что Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с республикой, что привело к образованию больших пробок. Позднее погранслужба КНБ Казахстана сообщила, что по всему периметру госграницы, в том числе на казахстанско-киргизском участке, проводится плановая пограничная операция. В воскресенье президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что готов потребовать созыва саммита ЕАЭС, если Казахстан в течение 2-3 дней не снимет ограничения на границе.

"Министерство экономики Кыргызской республики отмечает, что казахстанской стороной не соблюдаются нормы права Евразийского экономического союза, в связи с чем министерство направило соответствующее письмо на имя председателя коллегии ЕЭК Саркисяна о необходимости уведомления Республики Казахстан о соблюдении положений договора о ЕАЭС и рассмотрения данного вопроса на ближайшем заседании коллегии ЕЭК", — говорится в сообщении.

В Минэкономики отметили, что киргизские перевозчики испытывают существенные трудности при пересечении границы с соседним государством, и дополнительный контроль во всех пунктах пропуска "противоречит основным принципам и целям договора о ЕАЭС и ставит под угрозу достижение целей евразийской экономической интеграции".

По данным Госпогранслужбы Киргизии, ранее на крупных пунктах пропуска между странами ежедневное число пересекающих границу составляло в среднем 8,1 тысячи человек в день, сейчас оно снизилось до 3,4 тысячи. Из 662 единиц транспорта на данный момент границу пересекает не более 350 машин.

По информации погранведомства, в понедельник на всех пунктах пропуска наблюдается большое скопление машин. Так, на крупнейшем КПП "Актилек-автодорожный" со стороны Киргизии в пробке стоят 270 грузовых фур. Многие из застрявших на границе машин перевозили скоропортящиеся грузы фруктов и овощей из республики в том числе в северные регионы РФ.