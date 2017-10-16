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Экономика

Бизнес просит разрешить хождение в России только отечественной криптовалюты

03:1916.10.2017
(обновлено: 03:34 16.10.2017)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкСувенирная монета криптовалюты биткойн. Архивное фотоСувенирная монета криптовалюты биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Бизнес-сообщество просит Совфед и Госдуму законодательно разрешить хождение в России только отечественной криптовалюты, отмечая, что анонимные операции с использованием иностранных валют могут преследовать неясные цели и служить источником финансирования теневой экономики.

Инновационный центр Сколково. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"В условиях глобального противостояния со стороны конкурентов на геополитической арене, выпуск и обращение иностранной криптовалюты на территории Российской Федерации может повлечь необратимые негативные последствия как в области экономического развития нашего государства, так и его политической стабильности", — говорится в письмах Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Предприниматели просят парламент рассмотреть вопрос о внесении изменений в российское законодательство в части государственного регулирования выпуска и обращения криптовалют.

Уже сегодня любой человек в мире может анонимно совершить практически любую финансовую операцию, расплатившись средствами, по которым не существует обеспечения, отмечается в обращении. "Данные процессы стимулируют развитие не только теневой экономики, но способны порождать новые формы "вселенского зла", такого как терроризм, торговля людьми, наркоторговля", — подчеркнул глава Ассоциации Рахман Янсуков.

Риски для экономики

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© Fotolia / adrianbysiak
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Сегодня Россия, несмотря на политическое давление и "санкционную" блокаду ряда зарубежных стран, уверенно следует курсу построения и укрепления правового государства, основой которого является возрождающаяся отечественная экономика, перестраиваемая на инновационный, технологичный путь развития, говорится в обращениях Ассоциации.

"Особую роль в этом процессе приобретает деятельность финансовых институтов, ответственных за выпуск и обращение денежных средств, в том числе и виртуальных. Представляется, что дальнейшее поступательное развитие нашего государства невозможно без четкой, отлаженной работы данных учреждений, особенно в части внедрения цифровых технологий", — считают предприниматели.

Криптовалюта биткоин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Однако в настоящее время данная задача не только не реализуется, но и происходит ухудшение ситуации. Капитализация криптовалют с каждым годом растет и, по данным из открытых источников, достигла уже около 100 миллиардов долларов, отмечается в письмах.

"Помимо ряда плюсов криптовалюта обладает неоспоримыми недостатками, которые несут существенные риски, как для государства, так и для каждого гражданина, а именно: отсутствие возможности контроля выпуска и обращения криптовалюты, ответственного за организацию торговли, обеспеченности, непредсказуемость курса, недостаточная безопасность операций, анонимность, децентрализация", — обращает внимание парламентариев Янсуков.

Ферма для майнинга криптовалют. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / Marco Krohn / Cryptocurrency Mining Farm/ Cropped image
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Важно также отметить, что основными пользователями криптовалюты являются люди, которые хотят проводить финансовые операции анонимно, а следовательно, "можно предположить, что данные операции, или средства, участвующие в них, в большинстве случаев, являются незаконными", полагают в бизнес-сообществе.

Кроме того, с распространением информационных систем набирает силу теневой, или невидимый интернет, полагают в "АВАНТИ". "На этом уровне нашли свое пристанище самые опасные социальные группы. Преступные группировки, нарко- и работорговцы, мошенники и другие преступники имеют возможность абсолютно анонимно и безнаказанно осуществлять свою деятельность в "теневом интернете". В таких условиях криптовалюта выступает связующим элементом "теневого мира", так как является анонимным универсальным финансовым инструментом", — подчеркивают в Ассоциации.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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По мнению членов организации, деятельность любого рода запрещенных организаций может быть профинансирована иностранной криптовалютой, а "взятки недобросовестным чиновникам или вознаграждения диверсантам невозможно будет отследить и предупредить, так как оба субъекта сделки, как и сама валюта, будут анонимны".

Более того, децентрализация криптовалюты и отсутствие обеспеченности позволяют использовать данный ресурс с целью обрушения всей денежной системы недружественного государства и, как следствие, смены несговорчивой власти, считают авторы обращения.

Несомненно, необходимо использовать преимущества, которые дают новые технологические решения в банковской сфере. Об этом говорилось и на совещании с участием президента России, однако при этом должна быть обеспечена безопасность операций, указывается в обращениях.

Только отечественное

Алексей Кудрин. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Учитывая вышеизложенное, а также сложную геополитическую обстановку и особую социальную значимость вопроса, мы предлагаем запретить на территории Российской Федерации выпуск и обращение иностранной криптовалюты, сосредоточиться на развитии отечественной виртуальной валюты", — отмечают в Ассоциации.

Тем более, в настоящее время существуют примеры успешных российских криптовалют. Наиболее популярной из которых является RuCoin, разработанная НИИ Инновационных Технологий, и, являющаяся по факту аналогией лидера данного направления BitCoin, уточняется в письмах.

Многие торговые площадки уже ввели данную виртуальную валюту в свои системы взаиморасчётов, а разработчикам удалось собрать более 12 миллионов рублей на дальнейшее развитие данной криптовалюты, напоминают предприниматели.

"Существует также немало перспективных проектов по созданию российской криптовалюты, которые могут быть реализованы при соответствующем участии государства. Так, например, аграрии из Республики Башкортостан предлагали создать ИТкоин – криптовалюту, привязанную к производству мясной продукции", — отмечают в Ассоциации.

Министерство финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Именно созданием правовых основ по регулированию отечественной криптовалюты, по их мнению, стоит заниматься в первую очередь. Только после того, как эти процессы будут отлажены и смогут надежно функционировать, можно говорить о распространении позитивного опыта на другие виртуальные валюты.

Особую важность вопрос развития национальных криптовалют приобретает в условиях сохраняющихся экономических санкций и, как следствие, оттока зарубежного капитала из России. "Создание национальной криптовалюты позволит иностранным инвесторам, вопреки недальновидным политическим решениям, продолжить вкладывать в отечественную экономику", полагают в бизнес-сообществе.

Ответственность финорганизаций

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В Ассоциации также отмечают, что в России сегодня нет единого мнения по поводу роли и статуса криптовалют. Единственным законным средством платежа в стране является рубль и, несмотря на действующий запрет на выпуск денежных суррогатов, ответственность за подобные действия не установлена. Это позволяет нескольким криптобиржам спокойно работать и иметь устойчивые взаимоотношения с банками.

"Представляется, что для качественного изменения данной ситуации необходимы жесткие, безотлагательные меры, направленные на повышение ответственности финансовых институтов, особенно в части регулирования выпуска и обращения виртуальной валюты", — уверены предприниматели.

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Они предлагают наряду с разработкой правил по продвижению национальной криптовалюты начать проверку финансовых институтов, работающих с иностранными криптовалютами.

В Ассоциации готовы участвовать в разработке законодательства и содействовать созданию и внедрению национальной российской криптовалюты в рамках проектов, реализуемых на площадке организации.

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