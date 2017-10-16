Бизнес просит разрешить хождение в России только отечественной криптовалюты

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Бизнес-сообщество просит Совфед и Госдуму законодательно разрешить хождение в России только отечественной криптовалюты, отмечая, что анонимные операции с использованием иностранных валют могут преследовать неясные цели и служить источником финансирования теневой экономики.
Уже сегодня любой человек в мире может анонимно совершить практически любую финансовую операцию, расплатившись средствами, по которым не существует обеспечения, отмечается в обращении. "Данные процессы стимулируют развитие не только теневой экономики, но способны порождать новые формы "вселенского зла", такого как терроризм, торговля людьми, наркоторговля", — подчеркнул глава Ассоциации Рахман Янсуков.
Риски для экономики
"Особую роль в этом процессе приобретает деятельность финансовых институтов, ответственных за выпуск и обращение денежных средств, в том числе и виртуальных. Представляется, что дальнейшее поступательное развитие нашего государства невозможно без четкой, отлаженной работы данных учреждений, особенно в части внедрения цифровых технологий", — считают предприниматели.
"Помимо ряда плюсов криптовалюта обладает неоспоримыми недостатками, которые несут существенные риски, как для государства, так и для каждого гражданина, а именно: отсутствие возможности контроля выпуска и обращения криптовалюты, ответственного за организацию торговли, обеспеченности, непредсказуемость курса, недостаточная безопасность операций, анонимность, децентрализация", — обращает внимание парламентариев Янсуков.
Кроме того, с распространением информационных систем набирает силу теневой, или невидимый интернет, полагают в "АВАНТИ". "На этом уровне нашли свое пристанище самые опасные социальные группы. Преступные группировки, нарко- и работорговцы, мошенники и другие преступники имеют возможность абсолютно анонимно и безнаказанно осуществлять свою деятельность в "теневом интернете". В таких условиях криптовалюта выступает связующим элементом "теневого мира", так как является анонимным универсальным финансовым инструментом", — подчеркивают в Ассоциации.
Более того, децентрализация криптовалюты и отсутствие обеспеченности позволяют использовать данный ресурс с целью обрушения всей денежной системы недружественного государства и, как следствие, смены несговорчивой власти, считают авторы обращения.
Несомненно, необходимо использовать преимущества, которые дают новые технологические решения в банковской сфере. Об этом говорилось и на совещании с участием президента России, однако при этом должна быть обеспечена безопасность операций, указывается в обращениях.
Только отечественное
Тем более, в настоящее время существуют примеры успешных российских криптовалют. Наиболее популярной из которых является RuCoin, разработанная НИИ Инновационных Технологий, и, являющаяся по факту аналогией лидера данного направления BitCoin, уточняется в письмах.
Многие торговые площадки уже ввели данную виртуальную валюту в свои системы взаиморасчётов, а разработчикам удалось собрать более 12 миллионов рублей на дальнейшее развитие данной криптовалюты, напоминают предприниматели.
"Существует также немало перспективных проектов по созданию российской криптовалюты, которые могут быть реализованы при соответствующем участии государства. Так, например, аграрии из Республики Башкортостан предлагали создать ИТкоин – криптовалюту, привязанную к производству мясной продукции", — отмечают в Ассоциации.
Особую важность вопрос развития национальных криптовалют приобретает в условиях сохраняющихся экономических санкций и, как следствие, оттока зарубежного капитала из России. "Создание национальной криптовалюты позволит иностранным инвесторам, вопреки недальновидным политическим решениям, продолжить вкладывать в отечественную экономику", полагают в бизнес-сообществе.
Ответственность финорганизаций
"Представляется, что для качественного изменения данной ситуации необходимы жесткие, безотлагательные меры, направленные на повышение ответственности финансовых институтов, особенно в части регулирования выпуска и обращения виртуальной валюты", — уверены предприниматели.
В Ассоциации готовы участвовать в разработке законодательства и содействовать созданию и внедрению национальной российской криптовалюты в рамках проектов, реализуемых на площадке организации.