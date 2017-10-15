Вьетнам просит Россию оперативно подписать соглашение о поставках продуктов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Вьетнам просит Россию оперативно подписать соглашение о контроле безопасности пищевой продукции для ее экспорта на российский рынок, заявила председатель Национального собрания Вьетнама Нгуен Тхи Ким Нган.

"Мы очень надеемся на вашу поддержку, чтобы в оперативном порядке подписать соглашение о контроле безопасности пищевой продукции, чтобы экспортировать сельхозпродукцию и морепродукты на ваш рынок", — сказала она на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко на полях МПС.

Отметив, что Вьетнам очень высоко оценивает работу совместных российско-вьетнамских предприятий в области энергетики и нефтегазовой промышленности, Тхи Ким Нган заявила о заинтересованности в участии России в проектах строительства во Вьетнаме железных дорог и метро в Ханое и Хошимине.

"Также Вьетнам готов оказывать содействие по созданию совместных с Россией предприятий по производству и сборке автомобилей", — сказала вьетнамский парламентарий, отметив, что речь идёт о производстве на территории Вьетнама автомобилей из российских комплектующих.