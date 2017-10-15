Польша решила отказаться от кредита МВФ в $9,2 миллиарда

ВАРШАВА, 15 окт — РИА Новости. Польша решила отказаться от кредитной линии Международного валютного фонда в размере 9,2 миллиарда долларов, сообщает министерство финансов страны.
"Мы откажемся от 9,2 миллиарда долларов кредитной линии МВФ", — цитирует ведомство в своем Twitter вице-премьера Матеуша Моравецкого.
"Польская экономика в настолько хорошем состоянии, что мы можем это сделать", — сказал Моравецкий.
Минфин пояснил, что решение об отказе от кредита МВФ принято на основании данных о стабильности бюджета и состоянии валютных резервов.
#Morawiecki: Rezygnujemy z $9,2mld linii kredytowej #IMF Polska gospodarka jest w tak dobrej sytuacji, że możemy to zrobić. @IMFNews pic.twitter.com/JtlxiHrWQw— MinisterstwoFinansów (@MF_GOV_PL) 14 октября 2017 г.