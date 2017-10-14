Площадь виноградников в России через пять лет увеличится в два раза

АБРАУ-ДЮРСО (Краснодарский край), 14 окт — РИА Новости. Площадь виноградников в России через пять лет будет составлять до 200 тысяч гектаров, что примерно вдвое превысит нынешнюю, заявил на Всероссийском саммите виноделов глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

"Мы видим перспективу, мы видим наше будущее — через пять лет мы будем иметь площади порядка 170-200 тысяч гектаров (виноградников), сегодня — 90 тысяч гектаров", — сказал Ткачев.

"Это качественные материалы (саженцы), конечно, мы должны расти, мы должны присутствовать на винном рынке, и хорошо, что есть Крым, и здесь (Краснодарский край) мы поднимаем традиционное историческое виноделие", — добавил министр.

Он добавил, что готов помогать виноградарям. "Я готов ко всем вызовам, услышать каждое предложение, найти поддержку для развития отрасли не только в министерстве, но и на уровне правительства", — сказал Ткачев.

По словам министра, "в мире 7,5 миллиона гектар винограда, половина из них — Франция, Испания, Италия, Китай".

"Китай на ровном месте сделал почти всех — там будет 1,5 миллиона гектаров, я вас уверяю, они потребляют активно и вино из Европы, и из Нового света. В Испании — 1 миллион гектаров", — привел пример Ткачев.