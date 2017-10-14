МЭР изучает данные по новому иску Украины в ВТО

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Минэкономразвития РФ получило уведомление от Украины по иску, поданному Киевом в ВТО по вопросу импорта продовольствия и обоев, изучает его, через две недели определится по дальнейшим действиям, сообщил РИА Новости директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков.

Накануне Киев подал к России третий иск в ВТО, он касается ограничения импорта соков, пива и пивных напитков, кондитерских изделий, обоев происхождением из Украины.

По данным украинской стороны, в течение 2013-2015 годов Россия ввела ряд мер по ограничению импорта продовольствия и обоев. Запреты и ограничения вводились на основе решений Роспотребнадзора, и, как следствие, экспорт такой продукции в РФ фактически прекратился. Украина считает, что ограничения не соответствуют обязательствам РФ, взятым при вступлении в ВТО, а также ряду двусторонних соглашений.

"Получили (уведомление об иске – ред.), изучаем, нужно пару недель, чтобы сделать выводы о сути жалобы и дальнейших действиях", — сказал Медведков.

На сегодняшний день на рассмотрении ВТО находятся два иска Украины к РФ. Первый из них был подан в октябре 2015 года и касается ограничения РФ импорта украинских вагонов и стрелочных переводов. Второй был подан осенью 2016 года и касается запрета Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.