Киев подал третий в ВТО против России по импорту продовольствия и обоев

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости. Киев подал к России третий иск в ВТО, он касается ограничения импорта продовольственных товаров и обоев происхождением из Украины, сообщила в пятницу пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).

На сегодняшний день на рассмотрении ВТО находятся два иска Украины к РФ. Первый из них был подан в октябре 2015 года и касается ограничения РФ импорта украинских вагонов и стрелочных переводов. Второй был подан осенью 2016 года и касается запрета Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.

"Украина продолжает использовать все возможные инструменты торговой защиты с целью исключить попытки РФ уклоняться от выполнения международных обязательств в рамках ВТО. Поэтому сегодня, 13 октября, Украина направила требование о проведении консультаций с РФ относительно ограничительных мер в отношении импорта соков, пива и пивных напитков, кондитерских изделий, обоев", — говорится в сообщении МЭРТ Украины.

По данным украинской стороны, в течение 2013-2015 годов Россия ввела ряд мер по ограничению импорта соков, пива, кондитерских изделий, обоев происхождением из Украины. Запреты и ограничения вводились на основе решений Роспотребнадзора, и, как следствие, экспорт такой продукции в РФ фактически прекратился. Украина считает, что ограничения не соответствуют обязательствам РФ, взятым при вступлении в ВТО, а также ряду двусторонних соглашений.

После обращения Украины, согласно установленной процедуре, Россия должна в течение 10 дней подтвердить готовность вступить в консультации в рамках указанного дела. После получения согласия РФ будут согласованы дата и место консультаций.

Россия, в свою очередь, в мае направила в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми начиная с 2014 года санкциями в отношении российских товаров, услуг и лиц на украинском рынке, а также в отношении транзита через Украину. В иске речь идет, в частности, о запретах на ввоз из РФ мясных и молочных продуктов, рыбы, винно-водочных изделий, оборудования для железных дорог, удобрений и многих других товаров. Компаниям РФ также запрещено участвовать в приватизации на Украине, что является еще одним нарушением обязательств Украины в ВТО.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин 10 октября заявил, что Россия пока не видит возможности компромиссов по спору с Украиной в ВТО.