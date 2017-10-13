Киев подал третий в ВТО против России по импорту продовольствия и обоев

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости. Киев подал к России третий иск в ВТО, он касается ограничения импорта продовольственных товаров и обоев происхождением из Украины, сообщила в пятницу пресс-служба министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).
На сегодняшний день на рассмотрении ВТО находятся два иска Украины к РФ. Первый из них был подан в октябре 2015 года и касается ограничения РФ импорта украинских вагонов и стрелочных переводов. Второй был подан осенью 2016 года и касается запрета Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
"Украина продолжает использовать все возможные инструменты торговой защиты с целью исключить попытки РФ уклоняться от выполнения международных обязательств в рамках ВТО. Поэтому сегодня, 13 октября, Украина направила требование о проведении консультаций с РФ относительно ограничительных мер в отношении импорта соков, пива и пивных напитков, кондитерских изделий, обоев", — говорится в сообщении МЭРТ Украины.
После обращения Украины, согласно установленной процедуре, Россия должна в течение 10 дней подтвердить готовность вступить в консультации в рамках указанного дела. После получения согласия РФ будут согласованы дата и место консультаций.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин 10 октября заявил, что Россия пока не видит возможности компромиссов по спору с Украиной в ВТО.