Правильно отображено: Гознак прокомментировал претензии к новой купюре

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Гознак отреагировал на претензии к изображению Сахалина на купюрах в 2000 рублей: пролив между материком и островом отображен правильно, заявили в компании.
Претензии отвергнуты
В компании пояснили, что ширина Невельского пролива, который разделяет Сахалин и материк, составляет 7,3 километра, а в масштабе изображения на банкноте это получается около восьми сотых миллиметра, или 80 микрон.
"Тем не менее в дизайне банкнот и полиграфическом исполнении обеспечено изображение пролива Невельского и Амурского лимана", — отметили в компании.
На банкноте материк и Сахалин выделили белым контуром для более четкого восприятия изображения в целом.
"Естественно, в местах изображения узких проливов белые контуры материка и острова сливаются, что, впрочем, не мешает видеть, что зеленые изображения материка и острова Сахалин не соединяются друг с другом", — добавили в Гознаке.
Компания также предоставила в распоряжение РИА Новости изображение на банкноте в десятикратном увеличении.
Украина против
В свою очередь, выпуск банкноты номиналом 200 рублей, на которых изображен вид Севастополя, вызвал бурную реакцию Киева.
Кроме того, Нацбанк Украины запретил банкам и "Укрпочте" использовать 200-рублевые банкноты в переводах.
В финансовом регуляторе объяснили подобную меру "защитой суверенитета и территориальной целостности Украины" и заявили, что санкция соответствует украинским законам. Постановление о запрете вступит в силу 17 октября.
Решение Киева не осталось без внимания российских властей. В Совете Федерации считают, что реакция Украины на введение в оборот банкнот с изображением Севастополя губительна для украинской экономики.
Новые купюры
Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей поступили в обращение в России несколько дней назад.
На новых купюрах изображены Дальний Восток, Крым, а также Москва. В связи с этим эти регионы получат первыми новые банкноты.
Массовый же ввод купюр, по словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, начнется в декабре. Она также отметила, что банкноты будут поступать в обращение поэтапно связи с тем, что разрабатывались они в строгой секретности.
Особенности новых купюр
В начале этого года глава Гознака Аркадий Трачук сообщил, что новые купюры будут дольше находиться в обращении в связи с повышенной прочностью. Он заявил, что при изготовлении банкнот использовалась технология долговечных бумаг, которая подразумевает специальную обработку.
Набиуллина также сообщила, что на новых банкнотах изображен российский герб, а не эмблема Банка России.
Банкноты и инфляция
Глава Банка России также ответила на опасения о росте инфляции из-за выпуска новых банкнот. Она заявила, что нововведение не скажется на инфляции, которая находится в России на уровне ниже 4%. Кроме того, глава Центробанка добавила, что в зависимости от востребованности будет сокращаться число купюр других номиналов.
"Это будет зависеть от того, как будут востребованы эти купюры людьми. Мы специально сами не принимаем решение сократить выпуск в оборот того или иного номинала, мы смотрим, как люди пользуются этим", — отметила Набиуллина.
Также она заявила, что номинал не способен самостоятельно привести к росту инфляции.
Новые изменения
На фоне выпуска новых банкнот в Гознаке заявили о том, что пришло время изменить и внешний вид уже несколько лет находящихся в обращении пятитысячных банкнот.
Глава ведомства напомнил, что выпуск пятитысячных банкнот состоялся в 2011 году, а семь лет спустя после этого, то есть в 2018 году, наступает срок новой модификации.
"Работа на самом деле проводится постоянно. Мы внедрили сейчас защитные признаки, будем смотреть, как они находятся в обращении", — сказал глава Гознака Аркадий Трачук.
Новая модификация будет готовиться на основе результатов использования купюр с новыми защитными средствами, после чего Центробанк решит, как будет проводиться модификация.
В ведомстве также добавили, что рассмотрят и возможность изменения внешнего вида банкнот, концепция которых оставалась одинаковой с 1995 года.
"За 20 лет взгляды и на дизайн, и на защитный комплекс достаточно сильно изменились", — заявил Трачук.
Помимо всего прочего, в Гознаке анонсировали применение новых цветов для банкнот, объяснив такое решение ограниченностью нынешней цветовой гаммы и необходимостью добиться легкой идентифицируемости.