Правильно отображено: Гознак прокомментировал претензии к новой купюре

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Гознак отреагировал на претензии к изображению Сахалина на купюрах в 2000 рублей: пролив между материком и островом отображен правильно, заявили в компании.

Претензии отвергнуты

Ранее в СМИ появилась информация о неправильном изображении Сахалина, который якобы стал полуостровом. СМИ сообщали, что его на купюре соединяет с материком перешеек.

В компании пояснили, что ширина Невельского пролива, который разделяет Сахалин и материк, составляет 7,3 километра, а в масштабе изображения на банкноте это получается около восьми сотых миллиметра, или 80 микрон.

"Тем не менее в дизайне банкнот и полиграфическом исполнении обеспечено изображение пролива Невельского и Амурского лимана", — отметили в компании.

На банкноте материк и Сахалин выделили белым контуром для более четкого восприятия изображения в целом.

"Естественно, в местах изображения узких проливов белые контуры материка и острова сливаются, что, впрочем, не мешает видеть, что зеленые изображения материка и острова Сахалин не соединяются друг с другом", — добавили в Гознаке.

Компания также предоставила в распоряжение РИА Новости изображение на банкноте в десятикратном увеличении.

© Фото : АО "Гознак" В дизайне банкнот наминалом 2000 рублей и полиграфическом исполнении обеспечено изображение пролива Невельского и Амурского лимана © Фото : АО "Гознак" В дизайне банкнот наминалом 2000 рублей и полиграфическом исполнении обеспечено изображение пролива Невельского и Амурского лимана

Украина против

В свою очередь, выпуск банкноты номиналом 200 рублей, на которых изображен вид Севастополя, вызвал бурную реакцию Киева.

Так, центральный банк Украины запретил использовать на территории страны российские банкноты и монеты с использованием изображений Крыма. Под санкцию попадает и обмен валюты, а также другие финансовые операции.

Кроме того, Нацбанк Украины запретил банкам и "Укрпочте" использовать 200-рублевые банкноты в переводах.

В финансовом регуляторе объяснили подобную меру "защитой суверенитета и территориальной целостности Украины" и заявили, что санкция соответствует украинским законам. Постановление о запрете вступит в силу 17 октября.

Решение Киева не осталось без внимания российских властей. В Совете Федерации считают, что реакция Украины на введение в оборот банкнот с изображением Севастополя губительна для украинской экономики.

Новые купюры

"Это глупость, потому что нанесет ущерб самой Украине. Страна заинтересована в поступлении любой валюты, включая рубли, поскольку Украина сама устанавливает обменный курс внутри страны и получает от этого хорошую маржу", — отметил первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Калашников.

Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей поступили в обращение в России несколько дней назад.

На новых купюрах изображены Дальний Восток, Крым, а также Москва. В связи с этим эти регионы получат первыми новые банкноты.

Массовый же ввод купюр, по словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, начнется в декабре. Она также отметила, что банкноты будут поступать в обращение поэтапно связи с тем, что разрабатывались они в строгой секретности.

Особенности новых купюр

В начале этого года глава Гознака Аркадий Трачук сообщил, что новые купюры будут дольше находиться в обращении в связи с повышенной прочностью. Он заявил, что при изготовлении банкнот использовалась технология долговечных бумаг, которая подразумевает специальную обработку.

Кроме того, Набиуллина рассказала, что для новых банкнот использовали самые современные элементы защиты купюр. По словам главы Банка России, новые купюры стали более удобными для слабовидящих людей.

Набиуллина также сообщила, что на новых банкнотах изображен российский герб, а не эмблема Банка России.

Банкноты и инфляция

Глава Банка России также ответила на опасения о росте инфляции из-за выпуска новых банкнот. Она заявила, что нововведение не скажется на инфляции, которая находится в России на уровне ниже 4%. Кроме того, глава Центробанка добавила, что в зависимости от востребованности будет сокращаться число купюр других номиналов.

"Это будет зависеть от того, как будут востребованы эти купюры людьми. Мы специально сами не принимаем решение сократить выпуск в оборот того или иного номинала, мы смотрим, как люди пользуются этим", — отметила Набиуллина.

Также она заявила, что номинал не способен самостоятельно привести к росту инфляции.

Новые изменения

На фоне выпуска новых банкнот в Гознаке заявили о том, что пришло время изменить и внешний вид уже несколько лет находящихся в обращении пятитысячных банкнот.

Глава ведомства напомнил, что выпуск пятитысячных банкнот состоялся в 2011 году, а семь лет спустя после этого, то есть в 2018 году, наступает срок новой модификации.

"Работа на самом деле проводится постоянно. Мы внедрили сейчас защитные признаки, будем смотреть, как они находятся в обращении", — сказал глава Гознака Аркадий Трачук.

Новая модификация будет готовиться на основе результатов использования купюр с новыми защитными средствами, после чего Центробанк решит, как будет проводиться модификация.

В ведомстве также добавили, что рассмотрят и возможность изменения внешнего вида банкнот, концепция которых оставалась одинаковой с 1995 года.

"За 20 лет взгляды и на дизайн, и на защитный комплекс достаточно сильно изменились", — заявил Трачук.

Помимо всего прочего, в Гознаке анонсировали применение новых цветов для банкнот, объяснив такое решение ограниченностью нынешней цветовой гаммы и необходимостью добиться легкой идентифицируемости.