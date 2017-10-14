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Экономика

Правильно отображено: Гознак прокомментировал претензии к новой купюре

01:2114.10.2017
(обновлено: 01:31 14.10.2017)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкОбразец банкноты номиналом 2000 рублей на презентации новых банкнот Банка России. Архивное фотоОбразец банкноты номиналом 2000 рублей на презентации новых банкнот Банка России. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Гознак отреагировал на претензии к изображению Сахалина на купюрах в 2000 рублей: пролив между материком и островом отображен правильно, заявили в компании.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина и генеральный директор АО Гознак Аркадий Трачук на презентации новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Глава Гознака рассказал о степени защиты пластиковых купюр от подделок
Ранее в СМИ появилась информация о неправильном изображении Сахалина, который якобы стал полуостровом. СМИ сообщали, что его на купюре соединяет с материком перешеек.

Претензии отвергнуты

В компании пояснили, что ширина Невельского пролива, который разделяет Сахалин и материк, составляет 7,3 километра, а в масштабе изображения на банкноте это получается около восьми сотых миллиметра, или 80 микрон.

"Тем не менее в дизайне банкнот и полиграфическом исполнении обеспечено изображение пролива Невельского и Амурского лимана", — отметили в компании.

На банкноте материк и Сахалин выделили белым контуром для более четкого восприятия изображения в целом.

"Естественно, в местах изображения узких проливов белые контуры материка и острова сливаются, что, впрочем, не мешает видеть, что зеленые изображения материка и острова Сахалин не соединяются друг с другом", — добавили в Гознаке.

Компания также предоставила в распоряжение РИА Новости изображение на банкноте в десятикратном увеличении.

© Фото : АО "Гознак"В дизайне банкнот наминалом 2000 рублей и полиграфическом исполнении обеспечено изображение пролива Невельского и Амурского лимана
© Фото : АО "Гознак"
В дизайне банкнот наминалом 2000 рублей и полиграфическом исполнении обеспечено изображение пролива Невельского и Амурского лимана

Украина против

В свою очередь, выпуск банкноты номиналом 200 рублей, на которых изображен вид Севастополя, вызвал бурную реакцию Киева.

Новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей во время презентации в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Аналитик: запрет на Украине новых купюр РФ – это "кость" националистам
Так, центральный банк Украины запретил использовать на территории страны российские банкноты и монеты с использованием изображений Крыма. Под санкцию попадает и обмен валюты, а также другие финансовые операции.

Кроме того, Нацбанк Украины запретил банкам и "Укрпочте" использовать 200-рублевые банкноты в переводах.

В финансовом регуляторе объяснили подобную меру "защитой суверенитета и территориальной целостности Украины" и заявили, что санкция соответствует украинским законам. Постановление о запрете вступит в силу 17 октября.

Решение Киева не осталось без внимания российских властей. В Совете Федерации считают, что реакция Украины на введение в оборот банкнот с изображением Севастополя губительна для украинской экономики.

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центробанк не будет менять номинальный ряд банкнот
"Это глупость, потому что нанесет ущерб самой Украине. Страна заинтересована в поступлении любой валюты, включая рубли, поскольку Украина сама устанавливает обменный курс внутри страны и получает от этого хорошую маржу", — отметил первый зампред комитета Совфеда по экономической политике Калашников.

Новые купюры

Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей поступили в обращение в России несколько дней назад.
На новых купюрах изображены Дальний Восток, Крым, а также Москва. В связи с этим эти регионы получат первыми новые банкноты.

Массовый же ввод купюр, по словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, начнется в декабре. Она также отметила, что банкноты будут поступать в обращение поэтапно связи с тем, что разрабатывались они в строгой секретности.

Презентация новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкКонкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. Победителей конкурса — символы Севастополя и Дальнего Востока — определило всероссийским голосованием.Презентация новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. Победителей конкурса — символы Севастополя и Дальнего Востока — определило всероссийским голосованием.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ четверг, 12 октября, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина провела в Москве презентацию новых банкнот.Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на презентации новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В четверг, 12 октября, председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина провела в Москве презентацию новых банкнот.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВвод новых купюр в стране будет проходить поэтапно. Первыми их получат регионы, которые изображены на банкнотах, — Дальний Восток и Крым, а также Москва.Образец банкноты номиналом 2000 рублей на презентация новых банкнот Банка России
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ввод новых купюр в стране будет проходить поэтапно. Первыми их получат регионы, которые изображены на банкнотах, — Дальний Восток и Крым, а также Москва.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкМассовый ввод в обращение новых купюр во всей России начнется в декабре.Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина и генеральный директор АО Гознак Аркадий Трачук на презентации новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Массовый ввод в обращение новых купюр во всей России начнется в декабре.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкДля снижения риска появления поддельных банкнот Центробанк до ввода новых купюр в обращение тестировал банкоматы и принимающие устройства на образцах.Образец банкноты номиналом 200 рублей на презентации новых банкнот Банка России
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Для снижения риска появления поддельных банкнот Центробанк до ввода новых купюр в обращение тестировал банкоматы и принимающие устройства на образцах.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа данном этапе ведется работа по подготовке всех банкоматов и платежных терминалов к работе с живыми банкнотами, что, по словам главы ЦБ, не займет много времени.Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на презентации новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
На данном этапе ведется работа по подготовке всех банкоматов и платежных терминалов к работе с живыми банкнотами, что, по словам главы ЦБ, не займет много времени.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПо словам главы ЦБ, введение в оборот новых банкнот никак не отразится на инфляции в России.Презентация новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
По словам главы ЦБ, введение в оборот новых банкнот никак не отразится на инфляции в России.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ то же время появление в обращении новых банкнот приведет к тому, что будет сокращаться использование купюр других номиналов.Новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей во время презентации в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
В то же время появление в обращении новых банкнот приведет к тому, что будет сокращаться использование купюр других номиналов.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВпервые о выпуске купюр достоинством 200 и 2000 рублей ЦБ России объявил в апреле 2016 года. Дизайн новых банкнот был утвержден в феврале 2017 года. годаЖурналисты на презентации новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Впервые о выпуске купюр достоинством 200 и 2000 рублей ЦБ России объявил в апреле 2016 года. Дизайн новых банкнот был утвержден в феврале 2017 года. года
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Особенности новых купюр

В начале этого года глава Гознака Аркадий Трачук сообщил, что новые купюры будут дольше находиться в обращении в связи с повышенной прочностью. Он заявил, что при изготовлении банкнот использовалась технология долговечных бумаг, которая подразумевает специальную обработку.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Набиуллина рассказала, будет ли ЦБ выпускать пластиковые купюры
Кроме того, Набиуллина рассказала, что для новых банкнот использовали самые современные элементы защиты купюр. По словам главы Банка России, новые купюры стали более удобными для слабовидящих людей.

Набиуллина также сообщила, что на новых банкнотах изображен российский герб, а не эмблема Банка России.

Банкноты и инфляция

Глава Банка России также ответила на опасения о росте инфляции из-за выпуска новых банкнот. Она заявила, что нововведение не скажется на инфляции, которая находится в России на уровне ниже 4%. Кроме того, глава Центробанка добавила, что в зависимости от востребованности будет сокращаться число купюр других номиналов.

"Это будет зависеть от того, как будут востребованы эти купюры людьми. Мы специально сами не принимаем решение сократить выпуск в оборот того или иного номинала, мы смотрим, как люди пользуются этим", — отметила Набиуллина.

Также она заявила, что номинал не способен самостоятельно привести к росту инфляции.

Новые изменения

На фоне выпуска новых банкнот в Гознаке заявили о том, что пришло время изменить и внешний вид уже несколько лет находящихся в обращении пятитысячных банкнот.

Глава ведомства напомнил, что выпуск пятитысячных банкнот состоялся в 2011 году, а семь лет спустя после этого, то есть в 2018 году, наступает срок новой модификации.

"Работа на самом деле проводится постоянно. Мы внедрили сейчас защитные признаки, будем смотреть, как они находятся в обращении", — сказал глава Гознака Аркадий Трачук.

Новая модификация будет готовиться на основе результатов использования купюр с новыми защитными средствами, после чего Центробанк решит, как будет проводиться модификация.

В ведомстве также добавили, что рассмотрят и возможность изменения внешнего вида банкнот, концепция которых оставалась одинаковой с 1995 года.

"За 20 лет взгляды и на дизайн, и на защитный комплекс достаточно сильно изменились", — заявил Трачук.

Помимо всего прочего, в Гознаке анонсировали применение новых цветов для банкнот, объяснив такое решение ограниченностью нынешней цветовой гаммы и необходимостью добиться легкой идентифицируемости.

Красота по номиналу
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Красота по номиналу

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