Ленобласть начала консультации о технопарке для майнинга криптовалют

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт – РИА Новости. Администрация Ленинградской области начала консультации о технопарке для размещения комплекса майнинга криптовалют, сообщает пресс-служба областной администрации.

"По поручению главы региона Александра Дрозденко экономический блок администрации уточняет возможности для создания на территории области зоны с особым правовым и экономическим статусом для размещения бизнеса по разработке и производству криптовалют", — сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, оптимальными условиями для легализации и развития отечественного криптобизнеса может стать технопарк в непосредственной близости от мощностей генерации электроэнергии, резиденты которого получили бы возможность использовать энергоресурсы по цене, исключающей сетевую составляющую, а также использовать оборудование на условиях беспошлинного ввоза.

Дополнительно рассматривается возможность создания в нынешних границах промплощадки действующих энергоблоков типа РБМК Ленинградской атомной станции первой в России свободной энергетической зоны.