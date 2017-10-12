От Крыма до Владивостока: банкноты в 200 и 2000 рублей вышли в свет

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Линейка российских банкнот пополнилась купюрами номиналом в 200 и 2000 рублей. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, представляя в четверг новые банкноты, заявила, что они максимально защищены от подделок.
Впервые о новых купюрах Банк России объявил в апреле 2016 года. Как отмечал регулятор, их выпуск позволит упростить расчеты россиян. Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около 5 тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 российских городов.
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и глава "Гознака" Аркадий Трачук в четверг, 12 октября, провели презентацию дизайна новых купюр номиналами 200 и 2000 рублей и рассказали о некоторых особенностях новых банкнот.
Дизайнерские решения
По словам Набиуллиной, при создании банкнот Банк России применил самые современные элементы защиты купюр. Также ЦБ использовал более прочные материалы для банкнот номиналом 200 рублей — они отпечатаны на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой, что обеспечит ее высокую износостойкость и продлит срок жизни в обращении.
Более того, дизайн банкнот, по заверению регулятора, будет удобен и людям с ограниченными возможностями. Цифры номинала более крупные, чем на других купюрах банкнотного ряда, и обладают ощутимым рельефом, что сделано специально для людей с ослабленным зрением для распознавания номинала.
Однако это могут быть не последние изменения в дизайне существующих купюр, заявила Набиуллина. В ходе плановой модернизации купюр, которая проходит раз в 5-7 лет, возможны изменения дизайна для улучшения защитного комплекса банкнот. Трачук же считает, что в 2018 году может встать вопрос о модификации 5-тысячной банкноты вплоть до внешних изменений.
Стройся в ряд
После введения в оборот новых купюр, ЦБ РФ берет паузу — регулятор пока больше не планирует изменения номинального ряда денежных купюр.
А вот создание уникальных памятных банкнот не исключено. Например, к Чемпионату мира по футболу в 2018 году Банк России выпустит памятные пластиковые 100 рублевые купюры, их эмиссия может составить 20 миллионов штук.
Сейчас Банк России обсуждает вместе с "Гознаком" вопрос о выпуске пластиковой банкноты в повседневное обращение. Однако Набиуллина заверила, что ЦБ РФ в ближайшее время не намерен этого делать, в первую очередь, из-за высоких издержек, поскольку это потребует не только нового типа выпуска, но и перенастройки всей принимающей сети по пластиковым типам купюр.
Наконец, не стоит опасаться того, что введение в оборот новых банкнот повлияет на инфляцию в РФ. По словам Набиуллиной, выпуск дополнительных номиналов не приведет к разгону инфляции, однако может привести к сокращению числа купюр меньшего номинала — 100 рублевых и 1000 рублевых банкнот. В первую очередь, по причине того, что россиянам будет удобно использовать именно новые купюры для повседневных нужд, уверен регулятор.