От Крыма до Владивостока: банкноты в 200 и 2000 рублей вышли в свет

Новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей во время презентации в Москве

Новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей во время презентации в Москве

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Линейка российских банкнот пополнилась купюрами номиналом в 200 и 2000 рублей. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, представляя в четверг новые банкноты, заявила, что они максимально защищены от подделок.

Новинки уже начали поступать в обращение, первыми их получат Москва и регионы, которые изображены на них — Дальний Восток и Крым, а с декабря банкноты в 200 и 2000 рублей "разойдутся" по всей стране.

Впервые о новых купюрах Банк России объявил в апреле 2016 года. Как отмечал регулятор, их выпуск позволит упростить расчеты россиян. Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около 5 тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 российских городов.

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и глава "Гознака" Аркадий Трачук в четверг, 12 октября, провели презентацию дизайна новых купюр номиналами 200 и 2000 рублей и рассказали о некоторых особенностях новых банкнот.

Дизайнерские решения

Разработчики новых купюр при их создании помнили, что создают свое произведение в век новых технологий, поэтому придали купюрам современный дизайн и даже новые функции.

По словам Набиуллиной, при создании банкнот Банк России применил самые современные элементы защиты купюр. Также ЦБ использовал более прочные материалы для банкнот номиналом 200 рублей — они отпечатаны на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой, что обеспечит ее высокую износостойкость и продлит срок жизни в обращении.

Более того, дизайн банкнот, по заверению регулятора, будет удобен и людям с ограниченными возможностями. Цифры номинала более крупные, чем на других купюрах банкнотного ряда, и обладают ощутимым рельефом, что сделано специально для людей с ослабленным зрением для распознавания номинала.

Другим нововведением станет наличие на лицевой стороне каждой банкноты QR-кода, который будет содержать ссылку на страницу Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и защитных признаках.

Однако это могут быть не последние изменения в дизайне существующих купюр, заявила Набиуллина. В ходе плановой модернизации купюр, которая проходит раз в 5-7 лет, возможны изменения дизайна для улучшения защитного комплекса банкнот. Трачук же считает, что в 2018 году может встать вопрос о модификации 5-тысячной банкноты вплоть до внешних изменений.

Стройся в ряд

После введения в оборот новых купюр, ЦБ РФ берет паузу — регулятор пока больше не планирует изменения номинального ряда денежных купюр.

По мнению Банка России, с введением новых 200 рублевых и 2000 рублевых банкнот номинальный ряд будет полным и сможет обеспечивать все потребности потребителей и компаний на рынке.

А вот создание уникальных памятных банкнот не исключено. Например, к Чемпионату мира по футболу в 2018 году Банк России выпустит памятные пластиковые 100 рублевые купюры, их эмиссия может составить 20 миллионов штук.

Сейчас Банк России обсуждает вместе с "Гознаком" вопрос о выпуске пластиковой банкноты в повседневное обращение. Однако Набиуллина заверила, что ЦБ РФ в ближайшее время не намерен этого делать, в первую очередь, из-за высоких издержек, поскольку это потребует не только нового типа выпуска, но и перенастройки всей принимающей сети по пластиковым типам купюр.

Наконец, не стоит опасаться того, что введение в оборот новых банкнот повлияет на инфляцию в РФ. По словам Набиуллиной, выпуск дополнительных номиналов не приведет к разгону инфляции, однако может привести к сокращению числа купюр меньшего номинала — 100 рублевых и 1000 рублевых банкнот. В первую очередь, по причине того, что россиянам будет удобно использовать именно новые купюры для повседневных нужд, уверен регулятор.