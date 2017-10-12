Центробанк не будет менять номинальный ряд банкнот

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Банк России больше не планирует изменения номинального ряда денежных купюр, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе презентации новых купюр.

"С введением в оборот купюр номиналом 200 рублей и 2000 рублей, которое вот сегодня происходит, номинальный ряд будет полным и обеспечит все необходимости денежного оборота", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Что касается дизайна существующих купюр, то он может меняться, сообщила председатель ЦБ. "Дизайн, возможно, будет меняться, но в ходе плановой модернизации купюр. Такую плановую модернизацию купюр с целью улучшения защитного комплекса всех купюр мы проводим обычно в плановом режиме раз в 5-7 лет. И только тогда будем рассматривать возможность изменения дизайна", — сказала она.

Глава "Гознака" Аркадий Трачук сообщил, что в 2018 году может встать вопрос о модификации пятитысячной банкноты. Не исключены в том числе и внешние изменения.

Набиуллина и Трачук в четверг провели презентацию новых купюр номиналами 200 и 2000 рублей. Основное изображение лицевой стороны банкноты номиналом 200 рублей — Памятник затопленным кораблям в Севастополе, на оборотной стороне изображен музей-заповедник "Херсонес Таврический". Основное изображение лицевой стороны банкноты номиналом 2000 рублей — Русский мост во Владивостоке, на оборотной стороне изображен космодром "Восточный".

Конкурс по выбору символов для купюр номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. В нем участвовали около 5 тысяч номинантов — достопримечательностей из 1113 российских городов. Последний этап конкурса включал всероссийское голосование, по результатам которого определились два победителя — символы Севастополя и Дальнего Востока.