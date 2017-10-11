Козак: дотации регионам нужно распределять с учетом мониторинга расходов

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, выступая в среду в Госдуме, отметил необходимость перехода на распределение дотаций регионам по результатам мониторинга их расходов.
"Если мы перейдем на распределение дотаций по результатам мониторинга расходов, у нас будет гораздо больше стимулов к тому, чтобы регионы оптимизировали свои расходы и наращивали потенциал. После того, как они перестают быть дотационными, они имеют больше степени свободы", — заявил вице-премьер.
Должны быть созданы такие правила, при которых помощь оказывается тем, кто объективно испытывает в этом потребность по состоянию на каждый финансовый год. Также правила должны усиливать мотивацию регионов к оптимизации расходов и наращиванию собственного экономического потенциала, чтобы преодолеть "потолок дотационности" и иметь большую степень свободы в проведении собственной экономической политики, считает Козак.
Остальные 215 миллиардов рублей, или 38% нераспределенных дотаций, предлагается распределить между регионами "с учетом мониторинга и финансовой оценки расходных полномочий", сказал вице-премьер. "То есть при распределении этой части дотаций учитывать дефицит модельных бюджетов с учетом уже распределенных дотаций. Именно такой вариант распределения дотаций предложен правительством во внесенном проекте федерального бюджета на 2018 год", — добавил он. Козак напомнил, такое распределение было ранее одобрено на заседании правительственный комиссии по региональному развитию с участием всех руководителей регионов.