Козак: дотации регионам нужно распределять с учетом мониторинга расходов

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак, выступая в среду в Госдуме, отметил необходимость перехода на распределение дотаций регионам по результатам мониторинга их расходов.

"Если мы перейдем на распределение дотаций по результатам мониторинга расходов, у нас будет гораздо больше стимулов к тому, чтобы регионы оптимизировали свои расходы и наращивали потенциал. После того, как они перестают быть дотационными, они имеют больше степени свободы", — заявил вице-премьер.

Должны быть созданы такие правила, при которых помощь оказывается тем, кто объективно испытывает в этом потребность по состоянию на каждый финансовый год. Также правила должны усиливать мотивацию регионов к оптимизации расходов и наращиванию собственного экономического потенциала, чтобы преодолеть "потолок дотационности" и иметь большую степень свободы в проведении собственной экономической политики, считает Козак.

Он напомнил, что в 2018 году объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности предлагается увеличить по сравнению с тем, что предусмотрено в бюджете на 2017-2019 годы, на 30,5 миллиарда рублей, до 645 миллиардов рублей. Из этого объема 430 миллиардов рублей уже распределены действующим законом о бюджете на 2017-2019 годы.

Остальные 215 миллиардов рублей, или 38% нераспределенных дотаций, предлагается распределить между регионами "с учетом мониторинга и финансовой оценки расходных полномочий", сказал вице-премьер. "То есть при распределении этой части дотаций учитывать дефицит модельных бюджетов с учетом уже распределенных дотаций. Именно такой вариант распределения дотаций предложен правительством во внесенном проекте федерального бюджета на 2018 год", — добавил он. Козак напомнил, такое распределение было ранее одобрено на заседании правительственный комиссии по региональному развитию с участием всех руководителей регионов.

"Регионы согласились с таким распределением. … Конечно, такое решение не безупречно с точки зрения справедливости, все-таки 53,7 миллиарда рублей мы предоставляем тем регионам, которые, в принципе, по их налоговому потенциалу, по уровню доходов могут закрыть все расходы, все обязательства, которые перед ними стоят", — заметил Козак. Но, по его словам, это решение было поддержано, потому что "мы не можем одним махом резко увеличить или уменьшить финансовую помощь" из федерального бюджета. Резкое сокращение региональных расходов возможно только после оптимизации бюджетной сети, оптимизации системы управления, уверен зампред правительства.