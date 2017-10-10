Руденя: бюджет Тверской области сохранит социальную направленность

ТВЕРЬ, 10 окт — РИА Новости. Бюджет Тверской области на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов сохранит социальную направленность, заявил губернатор региона Игорь Руденя в ходе обсуждения основных параметров главного финансового документа на совещании в облправительстве.

"Мы не снижаем расходы на социальное направление. Это расходы на образование, на здравоохранение, на социальную защиту. Важно не только правильно сформировать структуру доходов и расходов областного бюджета, но и порядок эффективного использования денежных средств, которые мы направляем на развитие региональной экономики и на поддержание социальных программ", — привели в пресс-службе облправительства слова Рудени.

По предварительным прогнозам, доходы бюджета Тверской области в 2018 году составят 51,7 миллиарда рублей. Расходы планируются в размере 52,8 миллиарда рублей, 63% этих средств будет направлено на социальную сферу — образование, здравоохранение, культуру и другие отрасли, отметили в пресс-службе.

На реализацию указов президента РФ в 2018 году планируется направить около 7,3 миллиарда рублей, из них 5,7 миллиарда рублей пойдет на повышение зарплат бюджетников, остальные средства — на выплаты при рождении третьего ребенка, строительство детсадов, развитие сети МФЦ, укрепление кадрового потенциала здравоохранения, поддержку предпринимательства.

В бюджете учтено строительство и ремонт ряда социально значимых объектов. Это начало возведения нового здания детской областной больницы (500 миллионов рублей), продолжение строительства Кувшиновской ЦРБ (102,7 миллиона рублей), детской поликлиники в тверском микрорайоне Южный (42,2 миллиона рублей), реконструкция дворца культуры "Шахтер" в Нелидове (54,3 миллиона рублей), строительство спортивного гребного центра на Волге (46,5 миллиона рублей), проектирование гребной базы на Тверце (5,3 миллиона рублей).

На развитие сельского хозяйства, промышленности, предпринимательства и туризма в проекте бюджета предусмотрено 2,4 миллиарда рублей.

"Мы увеличиваем поддержку сельского хозяйства, ненамного, но это запланировано. Мы увеличиваем поддержку промышленности, малого и среднего бизнеса. Ну, и самое главное, о чем можно сказать, мы хотим, чтобы наш социально-ориентированный бюджет, уже в этом году был более обращен в направлении развития Тверской области", — резюмировал Руденя.

В первом чтении бюджет будет рассмотрен в ноябре, после чего в документ будут внесены поправки и уточнения.

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