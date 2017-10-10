Ивановские сельхозпредприятия завоевали золотые медали на выставке в ВДНХ

ИВАНОВО, 10 окт — РИА Новости. Все экспоненты 19-й агропромышленной выставки "Золотая осень — 2017" от Ивановской области награждены золотыми медалями за высокие показатели в развитии племенного и товарного животноводства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.
"От Ивановской области сразу два хозяйства — СПК "Рассвет" Гаврилово-Посадского района и ЗАО Племенной завод "Заря" Родниковского района — представляли коров черно-пестрой и ярославской пород. СПК "Племенной завод "Ленинский путь" Пучежского района участвовал в конкурсе овцеводов, хозяйство "Родина" впервые привезло на выставку знаменитых владимирских тяжеловозов", — уточнил собеседник агентства.
На выставке "Золотая осень", проходившей 4-7 октября в Москве, традиционно были представлены экспозиции регионов России и зарубежных стран, сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК, оборудование для животноводства, средства производства для растениеводства.