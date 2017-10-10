Ивановские сельхозпредприятия завоевали золотые медали на выставке в ВДНХ

ИВАНОВО, 10 окт — РИА Новости. Все экспоненты 19-й агропромышленной выставки "Золотая осень — 2017" от Ивановской области награждены золотыми медалями за высокие показатели в развитии племенного и товарного животноводства, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.

"От Ивановской области сразу два хозяйства — СПК "Рассвет" Гаврилово-Посадского района и ЗАО Племенной завод "Заря" Родниковского района — представляли коров черно-пестрой и ярославской пород. СПК "Племенной завод "Ленинский путь" Пучежского района участвовал в конкурсе овцеводов, хозяйство "Родина" впервые привезло на выставку знаменитых владимирских тяжеловозов", — уточнил собеседник агентства.

Ивановская область представила на агрофоруме единый стенд, экспонентами которого стали 18 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности региона. В пресс-службе уточнили, что вклад сельского хозяйства в ВРП Ивановской области составляет 8%, причем этот показатель отрасль держит стабильно, в том числе, в кризисные годы. Сегодня Ивановская область нацелена на достижение продовольственной самообеспеченности: в настоящее время регион практически полностью обеспечивает себя зерновыми, мясом птицы, растет доля обеспеченности овощной продукцией, усилена работа по мясному направлению.

На выставке "Золотая осень", проходившей 4-7 октября в Москве, традиционно были представлены экспозиции регионов России и зарубежных стран, сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК, оборудование для животноводства, средства производства для растениеводства.

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