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Экономика

Раскрыть карты: банки хотят оценивать риски клиентов по истории покупок

01:2110.10.2017
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкБанковская карта. Архивное фотоБанковская карта. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Банки присматриваются к новому способу оценки клиента — уже более десяти крупнейших игроков участвуют в пилотном проекте по анализу кредитоспособности граждан на основе их предыдущих транзакций по пластиковым картам, сообщили РИА Новости источники, знакомые с проектом.

Офис банка Открытие. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Пилотный проект по транзакционному скорингу идет больше полугода. До сих пор он ограничивался компаниями Visa и Equifax, недавно было объявлено, что к проекту присоединяется Mastercard", — заявил РИА Новости один из собеседников агентства.

Другой источник сообщил, что в понедельник, 9 октября, состоялась встреча, где участники проекта рассказали о первых результатах и обменялись планами о его дальнейшем развитии.

"Среди участников пилотного проекта — крупнейшие банки страны. Всего же для анализа передали данные 13 банков", — указал третий собеседник агентства.

Российские рубли. Архивное фото
© Fotolia / Anton Gvozdikov
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РИА Новости опросило банки, входящие в топ-50, однако только три из них признались, что участвуют в проекте — ВТБ, банк "Уралсиб" и "Тинькофф банк". Visa и Mastercard пока не ответили на запрос агентства.

Транзакционный скоринг — это новый тип оценки кредитоспособности физического лица, которое уже является клиентом кредитно-финансового учреждения. Банк оценивает суммы покупок и категории точек продаж, в которых совершаются покупки — чем больше сумма покупок и выше класс заведений, в которых бывает клиент, тем больше шансов у этого заявителя получить кредит.

Первопроходцы

Логотип агентства Fitch Ratings. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Транзакционный скоринг крайне интересен банкам: некоторые из них уже участвуют в пилоте, другие в скором времени собираются присоединиться к нему.

"Группа ВТБ принимает участие в пилотном проекте. На данном этапе работы проходят не на стороне банка, поэтому, как только нам будет предоставлен результат разработки модели, мы сможем точно оценить выгоду от его использования. На основе собственного опыта работы с транзакциями можем сказать, что ожидаем положительного эффекта от данного проекта", — сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Свое участие подтвердил и "Тинькофф банк". "Банк участвует в пилотном проекте по транзакционному скорингу. Мы ожидаем, что он позволит лучше оценивать платежеспособность наших клиентов", — поделились своими ожиданиями в "Тинькофф банке".

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"Банк "Уралсиб" заинтересован в разработке и внедрении транзакционного скоринга и состоит в соответствующей рабочей группе по его разработке совместно с Visa и бюро кредитных историй Equifax", — сообщили в пресс-службе банка.

"Предварительные результаты показывают, что новая модель даст усиление к действующим моделям в среднем до 9 процентных пунктов к коэффициенту Джини. Эффект варьируется между разными банками-участниками пилота и сегментами", — отметили в "Уралсибе".

Коэффициент Джини — статистический показатель степени расслоения общества страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку.

А вот "Хоум Кредит банк" прежде, чем присоединиться к проекту, разработал свой механизм оценки рисков клиентов по операциям по картам. "В нашем банке уже используются собственные системы транзационного скоринга, на основании этих данных часто принимаются решения о повышении кредитного лимита по картам. Мы считаем, что такой тип скоринга довольно результативен и может быть эффективным дополнением систем оценки рисков", — заявили в пресс-службе кредитной организации.

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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Тем не менее, банк заинтересован в участии в данном проекте. "Мы будем участвовать в пилотном проекте и тестировать предлагаемые решения", — сообщили в "Хоум Кредит банке".

Банкир, знакомый с ситуацией вокруг данного проекта, сообщил РИА Новости, что в данный момент готовится инфраструктура для реализации промышленного решения для банков.

Ранее вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что Сбербанк с 2018 года собирается запустить систему оценки заемщиков по психометрическим моделям или психоскоринг. По его словам, в настоящее время Сбербанк изучает на ограниченной выборке клиентов, которые дали своё согласие на участие в пилоте, зависимость поведения заёмщиков от их активности в соцсетях.

Тайна сохранится?

Знак процента
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Транзакционный скоринг набирает популярность, потому что платежные компании, обслуживающие платежи, больше знают о клиентах, чем сами банки, считает глава ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов.

"Транзакционный скоринг сейчас становится все более популярным. Одной из основных предпосылок является то, что платежная компания, которая обслуживает платежи, гораздо лучше понимает поведение клиента, чем даже отдельно взятый банк, в котором этот клиент обслуживается. Поэтому есть надежда, что на основании анализа платежного поведения клиента можно делать очень хорошие предсказания по будущим шагам клиента", — уверен Достов.

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© AFP 2017 / Peter Morrison
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Эксперт отметил, что это может быть как кредитный скоринг (то есть оценка кредитоспособности клиента), так и предиктивный скоринг, в случае если компания хочет понять, сколько клиент будет платить в следующем расчетном периоде.

"Нарушает ли это требования о распространении клиентских данных? Это очень хороший вопрос. Понятно, что у клиента есть определенная защита его частных данных. Возможно, каждый банк будет включать такие возможности в пользовательское соглашение. Или данные будут представляться в безличном виде без каких-либо деталей. Условно, банк будет получать информацию, что у клиента скоринг 8 из 9, а какие-то тайны клиента — за какие операции он этот скоринг получил, что он делает — они раскрываться не будут", — прогнозирует Достов.

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