Установка автодорожной арки моста в Крым может начаться в среду

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости. Начало транспортировки и установки второй по счету – автодорожной — арки моста в Крым на фарватерные опоры запланировано на 11 октября, работы продлятся трое суток, на это время проход по Керчь-Еникальскому каналу кораблей и судов будет запрещен, сообщает инфоцентр "Крымский мост"
"Ограничения, введенные капитаном морского порта Керчь, связаны с возможностью проведения второго этапа морской операции – транспортировки и подъема на фарватерные опоры автодорожной арки Крымского моста. Предварительный прогноз погоды благоприятен", — сообщили в инфоцентре "Крымский мост".
Окончательное решение о времени начала выполнения морской операции примет специальная комиссия с учетом фактических условий в Керченском проливе и подтвержденного благоприятного прогноза на 72 часа технологического цикла, отметили в инфоцентре.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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