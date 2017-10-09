Установка автодорожной арки моста в Крым может начаться в среду

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт — РИА Новости. Начало транспортировки и установки второй по счету – автодорожной — арки моста в Крым на фарватерные опоры запланировано на 11 октября, работы продлятся трое суток, на это время проход по Керчь-Еникальскому каналу кораблей и судов будет запрещен, сообщает инфоцентр "Крымский мост"

Капитан морского порта Керчь в понедельник выпустил распоряжение об ограничении судоходства в Керчь-Еникальском канале с 6 утра 11 октября по 6 утра 14 октября. Ограничение судоходства коснется всех судов, кроме кораблей ВМФ России, кораблей и судов ФСБ и судов-участников транспортной операции.

"Ограничения, введенные капитаном морского порта Керчь, связаны с возможностью проведения второго этапа морской операции – транспортировки и подъема на фарватерные опоры автодорожной арки Крымского моста. Предварительный прогноз погоды благоприятен", — сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Окончательное решение о времени начала выполнения морской операции примет специальная комиссия с учетом фактических условий в Керченском проливе и подтвержденного благоприятного прогноза на 72 часа технологического цикла, отметили в инфоцентре.

Арка автодорожной части моста – вторая по очереди, которая будет установлена на фарватерные опоры моста через Керченский пролив. Первая арка была установлена на опоры в конце августа. Масса автодорожной арки (более пяти тысяч тонн) почти на тысячу тонн меньше железнодорожной. Она полностью собрана на керченском берегу и готова к перевозке с помощью плавопор.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.