Центробанк выступил против легализации криптовалют в России

СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. Банк России по-прежнему против легализации криптовалют в РФ как денежного средства, считает недопустимыми частные деньги, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis.

"Мнение Банка России — не легализовывать использование криптовалют как законного платежного средства. Мы против частных денег, в какой бы форме они ни были — материальной или виртуальной. Криптовалюты — это частные цифровые деньги", — заявила Набиуллина.

Она также подтвердила позицию регулятора, что разрешать оборот криптовалют на российских биржах нецелесообразно.

"Сейчас многие люди, которые занимаются майнингом криптовалют, должны понимать, что эта деятельность связана с очень большими рисками, актив высокоспекулятивный, волатильный, и, конечно, здесь возможны негативные последствия", — отметила глава ЦБ.

Ряд стран уже открыл свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн, самой популярной из которых в мире является биткоин. Однако власти РФ с осторожностью подходят к данному вопросу, регулирование криптовалют пока не введено, а ЦБ неоднократно заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в РФ и предупреждал о высоких рисках их использования.