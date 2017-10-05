Центробанк выступил против легализации криптовалют в России

СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. Банк России по-прежнему против легализации криптовалют в РФ как денежного средства, считает недопустимыми частные деньги, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis.
"Мнение Банка России — не легализовывать использование криптовалют как законного платежного средства. Мы против частных денег, в какой бы форме они ни были — материальной или виртуальной. Криптовалюты — это частные цифровые деньги", — заявила Набиуллина.
Она также подтвердила позицию регулятора, что разрешать оборот криптовалют на российских биржах нецелесообразно.
"Сейчас многие люди, которые занимаются майнингом криптовалют, должны понимать, что эта деятельность связана с очень большими рисками, актив высокоспекулятивный, волатильный, и, конечно, здесь возможны негативные последствия", — отметила глава ЦБ.