Сбербанк сообщил о новых случаях подделки денег в Москве и Петербурге

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Сбербанк фиксирует случаи подделки купюр методом склейки в Москве и Санкт-Петербурге, на прошлой неделе в северной столице по такому делу была задержана группа мошенников, сообщил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Нас продолжают периодически лихорадить фальшивые деньги, которые вбрасываются. У нас так называемые "склейки" продолжают существовать. Это не новый вид, но он уже где-то около двух месяцев активничает", — сказал он в кулуарах "Цифрового Инфофорума".

Он пояснил, что метод склейки заключается в том, что купюра (как правило, большого номинала) нарезается на множество узких полосок, а затем вынимается одна полоска, а остальные склеиваются — таким образом, купюра получается более узкой. За счет остающейся от каждой купюры одной полоски получается одна дополнительная купюра. "Она все равно получается как бы легальная, потому что это настоящая бумага и есть все защитные признаки, но вот плюс одна", — сказал Кузнецов. "Мы фиксируем у себя, редко, но, тем не менее, фиксируем в банкоматах такие склеенные купюры", — сказал он.

По словам Кузнецова, на прошлой неделе в Санкт-Петербурге была задержана группа из 4 человек, занимающихся таким видом мошенничества. "На прошлой неделе были проведены совместные мероприятия с полицией Санкт-Петербурга и была задержана целая группа, которая занималась распространением фальшивых 5-тысячных купюр, которые мы называем склейки. Их оказалось четверо, но работа продолжается", — рассказал зампред правления Сбербанка.

По его словам, подобные случаи фиксируются только в Санкт-Петербурге и Москве и не исключено, что это одна группа.

Кузнецов заверил, что ущерб от такого вида мошенничества невелик, к тому же ЦБ страхует от таких случаев и восстанавливает деньги банку. "Но сам факт, что установлены эти лица и задержаны — это очень хороший знак", — отметил топ-менеджер.