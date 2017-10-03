Анкара одобрила экологический отчет по морскому участку "Турецкого потока"

АНКАРА, 3 окт — РИА Новости. Министерство окружающей среды и градостроительства Турции одобрило отчет по ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) для морского участка газопровода "Турецкий поток", сообщается на официальном сайте министерства

"Комиссия изучила и оценила отчет по ОВОС, представленный нашему министерству для морской части газопровода "Турецкий поток". Наше министерство приняло положительное решение", — говорится в заявлении министерства.

"Газпром" 7 мая приступил к строительству морского участка газопровода "Турецкий поток". Проект предполагает строительство двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, ее планируется ввести в марте 2018 года; вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год).

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