Матвиенко раскритиковала правительство за качество экономических прогнозов

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко недовольна качеством экономических прогнозов правительства – расхождение запланированных и фактических доходов бюджета за первое полугодие составило почти триллион рублей.

"Хочу вновь обратиться к качеству прогнозирования. Задачи планирования, стоящие перед правительством, невероятно сложны. А без точных прогнозов бюджетное проектирование просто лишается своей сути", — заявила спикер на слушаниях в понедельник, посвященных проекту бюджета-2018.

Министр экономики России Максим Орешкин в рамках "правительственного часа" доложил, что качество экономических прогнозов улучшилось, отметила Матвиенко.

"Однако и в текущем году нам не удалось достичь их достоверности – расхождение запланированных и фактических доходов федерального бюджета за первое полугодие составило почти триллион рублей", уточнила она.

По словам сенатора, нельзя не понимать, как такие ошибки сказываются на бюджетном процессе, работе субъектов хозяйственной деятельности.