Лучший хлеб в Сибири выпекают мастера из Барнаула, выявил конкурс

БАРНАУЛ, 2 окт — РИА Новости. Лучший хлеб в Сибири выпекают мастера предприятия "Рунгисъ" из Барнаула; таковы итоги третьей межрегиональной специализированной выставки по хлебопечению, кондитерскому и мукомольному производству "Пекарь и кондитер" завершившейся в краевом центре.

Выставка открылась с конкурса на лучший хлеб Сибири — отборочного этапа Кубка России по хлебопечению в Сибирском федеральном округе. Свое мастерство на конкурсе продемонстрировали пекари из Барнаула и Алтайского края, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Бурятии и других регионов.

"В рамках конкурса команды выполняли несколько заданий: выпекали хлеб из пшеничной муки, а также из смеси ржаной и пшеничной муки, сдобные и слоеные хлебобулочные изделия, готовили декоративную экспозицию на тему "Хлеб. Экология. +100 к здоровью" и оформили рабочее место в номинации "Витрина", — сообщил РИА Новости представитель управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.

По итогам конкурса, лучше всех с заданием справились специалисты предприятия "Рунгисъ" из Барнаула, на втором месте оказалась сборная студентов Алтайского колледжа сыроделия, третье место взяли специалисты из Кемерово.

Как отметил вице-президент Российского Союза пекарей Сергей Краус, выставка "Пекарь и Кондитер" — это эффективная площадка, которая дает возможность своим участникам не только провести переговоры, познакомиться с новинками производства, но применить свои знания на практике, участвуя в мастер-классах, а также в уникальном межрегиональном состязании "Лучший хлеб Сибири".

"Интенсивное развитие хлебопекарной и кондитерской промышленности в последние годы происходит благодаря совершенствованию существующих и разработке новых технологий, применению современного оборудования, использованию новых видов сырья и ингредиентов, что невозможно представить без постоянного взаимодействия и обмена опытом с профессионалами своего дела", — сказал Краус.

Он также отметил, что в этом году в мероприятии приняли участие десятки частных пекарен и кондитерских, которые, в отличие от крупных хлебозаводов, имеют возможность предлагать покупателю продукцию только что из печи три-четыре раза в день.

Также на площадке форума пекари смогли познакомиться с современным профессиональным оборудованием для хлебопечения, обменяться опытом с коллегами.

Мероприятие проводилось при поддержке правительства Алтайского края. Как отмечают организаторы выставки, выставка проводится, в том числе, и для привлечения дополнительных инвестиций в пищевую отрасль.