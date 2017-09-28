Первый в мире шоурум компании AliExpress, открывшийся на Ленинградском вокзале в Москве

Первый в мире шоурум компании AliExpress, открывшийся на Ленинградском вокзале в Москве

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. AliExpress запускает в России площадку Tmall, одного из лидеров интернет-торговли в Китае, сообщает РБК со ссылкой на источник на рынке электронной коммерции и на директора по развитию AliExpress в России Марка Завадского.

Пилотный запуск интернет-магазина, вместе с AliExpress входящего в Alibaba Group, состоится 28 октября. Официальное открытие Tmall запланировано на середину октября. Первое время он будет существовать внутри платформы AliExpress.

Tmall был основан в 2008 году, в 2010 получил отдельный домен. Основные его отличия от AliExpress состоят в следующем: во-первых, на этой площадке свои товары продают крупные бренды, а не мелкие компании или физические лица; во-вторых, основная часть продукции относится к средней и высокой ценовым категориям.

До запуска в России Tmall работал только в Китае. При этом сайт магазина занимает 14-е место по посещаемости в мире (четвертое — в Китае). AliExpress в этом рейтинге занимает только 48-е место. В основном в Tmall покупают бытовую технику, одежду и детские товары.

В России Tmall будет работать и как "маркетплейс" (интернет-площадка, систематизирующая информацию о различных продавцах), и как ретейлер, продающий товар со с собственных складов.