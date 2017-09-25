"ВИМ-Авиа" прекратила чартерные рейсы к местам отдыха‍

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и теперь прекратит выполнять чартерные рейсы.
Среди причин веерных задержек ранее назывались нехватка воздушных судов и летного состава, а в последнее время — неурегулированные задолженности перед поставщиками топлива.
Где деньги?
Сам перевозчик констатировал "тяжелую экономическую ситуацию".
"Закончились оборотные средства, финансирование заморожено, и приостановлено обслуживание в аэропортах", — сообщила компания в официальном заявлении.
Вместе с тем Росавиация отметила, что при проведении мониторинга финансово-экономического состояния "ВИМ-Авиа" в ведомство предоставлялась бухгалтерская отчетность, которая свидетельствовала о благополучном состоянии авиакомпании.
"Росавиация учтет данное обстоятельство при проведении внеплановой проверки, к которой уже приступила, а также направит соответствующую информацию в правоохранительные структуры", — отметили в агентстве.
Туманное будущее
Государственные органы, подчеркнула Росавиация, прорабатывают меры и осуществляют поиск средств, необходимых для продолжения перевозок пассажиров проблемной авиакомпании.
Реализация указанных мероприятий завершится в ближайшее время, выразила надежду Росавиация.
При этом кредиторы "ВИМ-Авиа", по данным Росавиации, сохраняют интерес к авиакомпании, но только в случае коренного изменения ее финансовой модели. Более того, на ряде социально-значимых направлений, например, на рейсах на Дальний Восток, перевозчика могут заменить другими авиакомпаниями.