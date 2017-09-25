"ВИМ-Авиа" прекратила чартерные рейсы к местам отдыха‍

МОСКВА, 25 сен – РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" официально призналась, что не имеет финансовых средств для продолжения деятельности и теперь прекратит выполнять чартерные рейсы.

Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. Сейчас они достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. В свою очередь прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".

Среди причин веерных задержек ранее назывались нехватка воздушных судов и летного состава, а в последнее время — неурегулированные задолженности перед поставщиками топлива.

Где деньги?

Сам перевозчик констатировал "тяжелую экономическую ситуацию".

"Закончились оборотные средства, финансирование заморожено, и приостановлено обслуживание в аэропортах", — сообщила компания в официальном заявлении.

Тем не менее авиакомпания рассчитывает на поддержку госорганов и партнеров из туристической отрасли: "Мы продолжаем переговоры с финансовыми структурами о поддержке авиакомпании для нормализации ситуации и скорейшего вывоза пассажиров".

Вместе с тем Росавиация отметила, что при проведении мониторинга финансово-экономического состояния "ВИМ-Авиа" в ведомство предоставлялась бухгалтерская отчетность, которая свидетельствовала о благополучном состоянии авиакомпании.

"Росавиация учтет данное обстоятельство при проведении внеплановой проверки, к которой уже приступила, а также направит соответствующую информацию в правоохранительные структуры", — отметили в агентстве.

Туманное будущее

Государственные органы, подчеркнула Росавиация, прорабатывают меры и осуществляют поиск средств, необходимых для продолжения перевозок пассажиров проблемной авиакомпании.

"Рассматриваются различные варианты, в числе которых введение антикризисного управления и отстранение существующего руководства от контроля за экономической деятельностью", — отметило ведомство.

Реализация указанных мероприятий завершится в ближайшее время, выразила надежду Росавиация.

При этом кредиторы "ВИМ-Авиа", по данным Росавиации, сохраняют интерес к авиакомпании, но только в случае коренного изменения ее финансовой модели. Более того, на ряде социально-значимых направлений, например, на рейсах на Дальний Восток, перевозчика могут заменить другими авиакомпаниями.