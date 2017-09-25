Совет ЕС прекратил принудительное снижение дефицита бюджета в Греции

БРЮССЕЛЬ, 25 сен – РИА Новости, Мария Князева. Совет ЕС прекратил процедуру принудительного снижения дефицита бюджета в Греции, в стране еврозоны, которая с 2010 года не может выбраться из программ внешней финансовой помощи во избежание своего дефолта, свидетельствует пресс-релиз Совета ЕС.

Пакт стабильности и роста обязывает страны Евросоюза иметь дефицит бюджета не более 3% ВВП. Если страна нарушает это требование, в отношении нее на наднациональном уровне в Евросоюзе может быть начата процедура принудительного снижения дефицита. Для этого разрабатывается план действий, который может быть рассчитан на несколько лет и включать в себя реформы и бюджетную экономию.

Еврокомиссия проверяет выполнение обязательств государства по выравниванию бюджетного дефицита. При этом Греция проводит корректировку своей экономики, включающую болезненные реформы, и в рамках программ внешней финпомощи с 2010 года.

"Совет закрыл процедуру чрезмерного дефицита бюджета для Греции", в которую страна попала еще в 2009 году, когда ее дефицит превысил 15% ВВП, говорится в релизе. Совет также "подтвердил, что дефицит (бюджета) страны сейчас находится ниже 3% ВВП".

Профицит бюджета Греции, по данным Евростата, составил за 2016 год 0,7% ВВП, сократившись с дефицита в 5,9% ВВП годом ранее. При этом на текущий год "прогнозируется небольшой дефицит" бюджета страны, однако на более поздний период прогноз вновь улучшается, говорится в сообщении Совета ЕС. Соотношение госдолга страны к ВВП составило 179% в 2016 году, но показатель, как ожидается, будет снижаться в ближайшие годы, отмечают в Совете.

Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси еще весной говорил, что Греция выполнила все условия для того, чтобы выйти из процедуры принудительного снижения дефицита. Еврокомиссия в середине июля рекомендовала Совету ЕС вывести Грецию из нее, а в понедельник и Совет счел, что Греция выполняет условия для закрытия процедуры чрезмерного дефицита бюджета.