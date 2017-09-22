Появилось видео спуска на воду мощнейшего в мире ледокола "Сибирь"

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Кадры спуска на воду мощнейшего в мире атомного ледокола "Сибирь" появились в сети. Видео опубликовал в Facebook депутат Госдумы Евгений Ревенко.

"Ура всем, кто занят такой важной и нужной работой, как освоение Русского Севера и обустройство Северного Морского Пути", — написал депутат.

В пятницу в Санкт-Петербурге на Балтийском заводе спустили на воду корпус первого серийного универсального атомного ледокола ЛК-60Я "Сибирь" проекта 22220. В дальнейшем судно будет достраиваться, срок его сдачи — ноябрь 2020 года.

На Балтийском заводе также достраивается головной корабль данного проекта "Арктика" и сооружается однотипный "Урал", эти ледоколы будут сданы соответственно в 2019 и 2021 годах. Водоизмещение этих судов — 33,5 тысяч тонн, длина превышает 173 метра, а ширина составляет 34 метра. Корабли с атомной силовой установкой смогут проводить караваны судов через лед толщиной до 3 метров.