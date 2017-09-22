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Экономика

Король Арктики: Россия спускает на воду новый мощнейший в мире ледокол

08:2422.09.2017
(обновлено: 08:31 22.09.2017)
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© РИА Новости / пресс-служба ООО "Балтийский завод-Судостроение"Перейти в фотобанкГоловной атомный ледокол проекта 22220 на верфи ООО Балтийский завод — Судостроение в Санкт-ПетербургеГоловной атомный ледокол проекта 22220 на верфи ООО Балтийский завод — Судостроение в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / пресс-служба ООО "Балтийский завод-Судостроение"
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МОСКВА. 22 сен – РИА Новости, Андрей Станавов. Двухреакторный 170-метровый стальной гигант, способный уверенно пройти сплошным ледовым полем трехметровой толщины и протащить за собой караван судов – на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге сегодня спустят на воду второй атомный ледокол проекта 22220 – "Сибирь". Первым и головным стала "Арктика", сошедшая со стапелей в июне 2016-го. Эти атомоходы станут самыми мощными в мире. О том, что представляет собой  "Сибирь" и почему ее ввод в строй станет технологическим прорывом России на пути к освоению Арктики – в материале РИА Новости.

Атомный ледокол проекта 22220 Арктика на стапелях ООО Балтийский завод - Судостроение в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Атомный ледокол "Сибирь" спустят на воду в Петербурге 22 сентября

Атомные ледовые монстры

Балтийский завод подготовил "Сибирь" к спуску на воду всего за два с половиной года – ледокол был заложен в мае 2015-го. После спуска достройка продолжится на плаву.  Атомоход стал первым серийным изделием проекта 22220. Кроме "Сибири" завод по контракту с ФГУП "Атомфлот" строит еще два судна этого проекта — головной атомоход "Артика" и второй серийный "Урал".

© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСтроительство ледокола "Арктика" в доках АО "Адмиралтейские верфи"
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Строительство ледокола "Арктика" в доках АО "Адмиралтейские верфи"

Весной стало известно, что ранее заявленные сроки сдачи их в эксплуатацию сдвинулись и по новому графику "Арктику" планируется сдать в первой половине 2019 года, "Сибирь" и "Урал" — в ноябре 2020 года и ноябре 2021 года. Среди причин сдвига назывались проблемы с поставками турбинного оборудования для двигательных установок.

© РИА Новости / Святослав АкимовПерейти в фотобанкСпуск на воду головного атомного ледокола "Арктика" в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Святослав Акимов
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Спуск на воду головного атомного ледокола "Арктика" в Санкт-Петербурге

Универсальные двухосадочные атомные ледоколы ЛК-60Я проекта 22220 станут самыми большими и мощными в мире. Размеры этих гигантов впечатляют: длина  — 173,3 метра, ширина — 34 метра, водоизмещение — 33,5 тысячи тонн. В состав экипажа будут входить 75 человек. Технический проект атомоходов разработан ЦКБ "Айсберг".

Сердце гиганта

Неделю назад машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" холдинг "Атомэнергомаш" завершил изготовление и отправил в Санкт-Петербург первый ядерный реактор силовой установки РИТМ-200 для "Сибири". Она включает два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый.

Новейший ледокол Илья Муромец
© Фото : пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"
Новейший ледокол "Илья Муромец" прошел второй этап заводских испытаний
Это новое поколение установок, для которых были разработаны технологии и инструменты, не применявшиеся ранее не только в России, но и в мире. РИТМ-200 имеет уникальную энергоэффективную интегральную компоновку, что обеспечивает улучшенные технические характеристики новых ледоколов по скорости и ледопроходимости, а также двойную осадку судов, которая позволяет использовать их и в арктических морях, и в устьях северных рек. Перезагрузка топлива — раз в семь лет. Для примера: за это время дизельному ледоколу пришлось бы потратить 540 тысяч тонн арктического дизельного топлива.

Чуть больше года назад, на спуске "Арктики",  гендиректор госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко заявил, что такие ледоколы открывают для России принципиально новые возможности и в сфере обеспечения обороноспособности страны, и в решении экономических задач. Они займутся проводкой судов, перевозящих углеводородное сырье с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов, шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

© АО "Объединенная судостроительная корпорация"Проект дизельного ледокола проекта 22600 ЛК-25 "Виктор Черномырдин"
© АО "Объединенная судостроительная корпорация"
Проект дизельного ледокола проекта 22600 ЛК-25 "Виктор Черномырдин"

Стратегический флот

Имея 30 дизельных и четыре атомных ледокола, Россия является сегодня основным оператором в Арктике. Северный морской путь вряд ли когда-нибудь заменит Суэцкий канал, но может взять на себя около 20 процентов морского судоходства Европа — Азия, особенно с учетом российских проектов по добыче в Арктике нефти и газа.

Агентство Bloomberg отмечает: "Сегодня 95 процентов из огромных запасов природного газа в России и 75 процентов нефти добывается в этом регионе, что помогает создавать там пятую часть ВВП страны".

Макеты кораблей на стенде ОАО Объединенная судостроительная корпорация. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Российский атомный ледокол-лидер намечено начать строить в 2019 году
Государство держит создание атомного флота на особом контроле — в начале июля этого года руководство Балтийского завода лично докладывало приехавшему на предприятие секретарю Совбеза Николаю Патрушеву по всем перспективным проектам, в том числе о планах по строительству атомного ледокола проекта 10510 "Лидер". Этот ледокол разрабатывается в Крыловском государственном научном центре и сможет пробивать путь во льдах толщиной около четырех с половиной метров при скорости два узла (скорость хода на чистой воде — 24 узла). По словам президента Владимира Путина, "Лидер" появится к 2025 году.

© РИА Новости / Вера КостамоАтомный ледокол "50 лет Победы" в бухте Тихая
© РИА Новости / Вера Костамо
Атомный ледокол "50 лет Победы" в бухте Тихая

Ледокол будет способен обеспечить круглогодичное движение кораблей и судов по Северному морскому пути, независимо от погодных условий и ледовой обстановки (правда, для этого потребуется серия из трех-четырех подобных гигантов). При неограниченной дальности плавания "Лидера" и длине корпуса в 209 метров его ширина — 47,7 метра — обеспечивает ледокольную проводку самых крупных танкеров и газовозов. Очевидно, и в интересах ВМФ России проект 10510 будет востребован во всех арктических морях — от Баренцева и Карского до Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского.

На палубе ледокола предусмотрен комплекс для приема вертолетов Ми-8, Ми-38 и аналогичных зарубежных моделей. Многофункциональные краны в районе кормы позволяют проводить ремонтные работы, включая замену лопастей гребных винтов. Два реактора РИТМ-400 размещены внутри герметичной защитной оболочки из радиационно-стойких стали и бетона. Конструкция реакторного отсека способна выдержать падение вертолета, посадку на мель, столкновение с другим судном.

© ИнфографикаАтомный ледокол "Сибирь"
© Инфографика
Атомный ледокол "Сибирь"

 

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