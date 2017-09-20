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Экономика

В Госдуме предложили назначить россиянам выплаты с нефтяных доходов

21:0220.09.2017
(обновлено: 21:11 20.09.2017)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкДожимная компрессорная станция на нефтегазовом месторождении. Архивное фотоДожимная компрессорная станция на нефтегазовом месторождении. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о распределении между гражданами России части доходов бюджета от платежей, поступивших от добычи полезных ископаемых. Документ опубликован в базе данных Госдумы.

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© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Проект в первую очередь касается официально работающих россиян и пенсионеров. Согласно предложению депутатов, за первый финансовый год уполномоченные органы должны будут распределить 20% доходов федерального бюджета от платежей, поступивших в связи с добычей полезных ископаемых от пользователей недр. В эту сумму войдут также налоги и сборы.

Предполагается, что за каждый последующий год будет распределяться на 2% больше, чем за предыдущий. Правительство России, в свою очередь, должно установить порядок получения гражданином доли.

В документе также определены категории лиц, которые имеют право на получение таких доходов. Согласно проекту, на долю могут претендовать люди, которые в текущем финансовом году работали не менее девяти месяцев с занесением этого периода в трудовой стаж. На выплаты могут рассчитывать также россияне, состоявшие на учете в центре занятости, но не получавшие пособие по безработице. Кроме того, долю могут получить пенсионеры, имеющие "не менее пяти лет трудового стажа".

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По расчетам авторов инициативы, если законопроект будет принят своевременно, в 2018 году каждый из россиян сможет получить около десяти тысяч рублей.

Правительство против

Документ получил отрицательное заключение от правительства, так как изменения выходят за рамки предмета правового регулирования закона о недрах, в который они вносятся. В кабинете министров напомнили, что распределение доходов федерального бюджета относится к регулированию бюджетного законодательства.

Кроме того, часть средств, полученных от платежей за пользование природными ресурсами, расходуется на обеспечение функций государства, таких, как охрана прав и свобод гражданина, формирование Резервного фонда и ФНБ.

"Таким образом, право каждого гражданина на получение доходов от использования природных ресурсов реализуется посредством перечисленных расходов государства на обеспечение льгот и выплат, гарантируемых Конституцией России и федеральными законами", — говорится в заключении правительства.

Рост доходов в бюджет

В июне Госдума одобрила в первом чтении поправки в закон о федеральном бюджете России на 2017 год, заложив в главный финансовый документ страны более позитивные показатели.

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В первую очередь это касается ВВП в объеме 92,9 триллиона рублей, что превышает предыдущие прогнозы почти на шесть триллионов.
Планируемые доходы казны, согласно документу, вырастут на 1,191 триллиона рублей и составят 14,679 триллиона.

Дополнительный триллион рублей в бюджет принесет более высокая, чем прогнозировалось, цена на нефть, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Ожидается, что доходы бюджета будут выше и за счет роста экономики: в ведомстве предполагают, что в 2017 году рост российского ВВП составит не 0,6%, как прогнозировали ранее, а 2%.

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