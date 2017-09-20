В Госдуме предложили назначить россиянам выплаты с нефтяных доходов

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о распределении между гражданами России части доходов бюджета от платежей, поступивших от добычи полезных ископаемых. Документ опубликован в базе данных Госдумы.

Проект в первую очередь касается официально работающих россиян и пенсионеров. Согласно предложению депутатов, за первый финансовый год уполномоченные органы должны будут распределить 20% доходов федерального бюджета от платежей, поступивших в связи с добычей полезных ископаемых от пользователей недр. В эту сумму войдут также налоги и сборы.

Предполагается, что за каждый последующий год будет распределяться на 2% больше, чем за предыдущий. Правительство России, в свою очередь, должно установить порядок получения гражданином доли.

В документе также определены категории лиц, которые имеют право на получение таких доходов. Согласно проекту, на долю могут претендовать люди, которые в текущем финансовом году работали не менее девяти месяцев с занесением этого периода в трудовой стаж. На выплаты могут рассчитывать также россияне, состоявшие на учете в центре занятости, но не получавшие пособие по безработице. Кроме того, долю могут получить пенсионеры, имеющие "не менее пяти лет трудового стажа".

Правительство против

По расчетам авторов инициативы, если законопроект будет принят своевременно, в 2018 году каждый из россиян сможет получить около десяти тысяч рублей.

Документ получил отрицательное заключение от правительства, так как изменения выходят за рамки предмета правового регулирования закона о недрах, в который они вносятся. В кабинете министров напомнили, что распределение доходов федерального бюджета относится к регулированию бюджетного законодательства.

Кроме того, часть средств, полученных от платежей за пользование природными ресурсами, расходуется на обеспечение функций государства, таких, как охрана прав и свобод гражданина, формирование Резервного фонда и ФНБ.

"Таким образом, право каждого гражданина на получение доходов от использования природных ресурсов реализуется посредством перечисленных расходов государства на обеспечение льгот и выплат, гарантируемых Конституцией России и федеральными законами", — говорится в заключении правительства.

Рост доходов в бюджет

В июне Госдума одобрила в первом чтении поправки в закон о федеральном бюджете России на 2017 год, заложив в главный финансовый документ страны более позитивные показатели.

В первую очередь это касается ВВП в объеме 92,9 триллиона рублей, что превышает предыдущие прогнозы почти на шесть триллионов.Планируемые доходы казны, согласно документу, вырастут на 1,191 триллиона рублей и составят 14,679 триллиона.

Дополнительный триллион рублей в бюджет принесет более высокая, чем прогнозировалось, цена на нефть, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

Ожидается, что доходы бюджета будут выше и за счет роста экономики: в ведомстве предполагают, что в 2017 году рост российского ВВП составит не 0,6%, как прогнозировали ранее, а 2%.