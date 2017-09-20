В Госдуму внесли проект о распределении между россиянами доходов от недр

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект о распределении в равных долях между большинством граждан РФ части доходов федерального бюджета от платежей, поступивших в связи с добычей полезных ископаемых, следует из базы ГД. Проект в первую очередь касается официально работающих граждан и пенсионеров.

За первый фингод уполномоченными органами должно будет распределяться 20% доходов федерального бюджета от платежей, поступивших от пользователей недр в связи с добычей полезных ископаемых, включая налоги и сборы, за каждый последующий год — на 2% больше, чем за предыдущий. Порядок получения гражданином доли должно установить правительство РФ.

Проект определяет категории лиц, которые вправе претендовать на получение таких доходов. К ним относятся граждане, которые не менее девяти месяцев соответствующего фингода осуществляли деятельность, периоды которой включаются в трудовой стаж, или состояли на учете в службе занятости в целях поиска работы и не получали в эти периоды пособие по безработице, а также получатели пенсий, имеющие не менее пяти лет трудового стажа.

"В случае своевременного принятия проекта федерального закона … каждый гражданин, подходящий под критерии, обозначенные в законопроекте, имеет возможность получить в 2018 году около десяти тысяч рублей", — поясняют разработчики.

Правительство РФ дало отрицательное заключение на проект, поскольку предлагаемые изменения выходят за рамки предмета правового регулирования закона о недрах, в который они вносятся. Вопросы распределения доходов федерального бюджета относятся к регулированию бюджетного законодательства.

Платежи за пользование природными ресурсами являются одним из основных источников доходов бюджета РФ. Часть доходов от пользования природными ресурсами расходуется на обеспечение всех функций государства, в том числе на охрану прав и свобод гражданина, формирование Резервного фонда и ФНБ. "Таким образом, право каждого гражданина на получение доходов от использования природных ресурсов реализуется посредством перечисленных расходов государства на обеспечение льгот и выплат, гарантируемых Конституцией РФ и федеральными законами", — отмечается в заключении кабмина.