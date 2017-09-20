РЖД запустила грузовое движение в обход Украины

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Грузовые поезда начали регулярное движение по железной дороге в обход Украины, сообщили в РЖД.

В августе РЖД завершила строительство обходного участка Журавка — Миллерово. Работы начались в 2014 году, после ухудшения отношений с Украиной.

Линия длиной 137 километров проходит полностью по территории России. Строительство обходного участка оценивалось в 56 миллиардов рублей. В проекте участвовали подразделение РЖД — "Росжелдорстрой" и железнодорожные войска.

Первые грузы

Первые поезда, опробовавшие новый участок, перевезли вагоны с зерном, железной рудой и строительными материалами.

"Тестовая эксплуатация позволит проверить готовность железнодорожной инфраструктуры, работу систем управления движением, а также подготовить локомотивные бригады", — отметили в компании.

Пассажирские поезда по новому участку запустят после грузовых. Для них еще предстоит составить расписание, отметили в компании.

Максимальная скорость движения грузовых поездов составит 90 километров в час, пассажирских — 140 километров в час.

В летний период на участке будут курсировать до 190 составов в сутки, большая часть которых — пассажирские поезда дальнего следования.