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Экономика

Эксперт рассказал о возможных последствия введения НДС для online-магазинов

22:2315.09.2017
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© Fotolia / fotomekИнтернет-магазин. Архивное фотоИнтернет-магазин. Архивное фото
© Fotolia / fotomek

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Введение НДС для зарубежных online-магазинов может привести к уходу части из них с российского рынка и росту цен на товары; более предпочтительным является снижение порога беспошлинной торговли, считает советник президента по интернету Герман Клименко.

Сканирование QR-кода товара в шоуруме Aliexpress. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Поляков
В правительстве обсуждают введение налога на Aliexpress, Amazon и eBay

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) разработала и направила в правительство законопроект о введении НДС для иностранных online–магазинов. Проект предлагает ввести механизм НДС-регистрации зарубежных интернет-магазинов по аналогии с законом о "налоге на Google". Налог для иностранных интернет-магазинов предлагается установить в размере 15,25% от конечной цены товара.

По словам Клименко, действительно существует необходимость установления равных условий работы для российских и иностранных ритейлеров. Однако взимать НДС с иностранных интернет-магазинов будет организационно сложно, не все они захотят регистрироваться в качестве налогового агента РФ, и многие могут уйти с российского рынка, что повлечет снижение конкуренции и рост цен на товары. И сам НДС также приведет к удорожанию товаров – продавцы будут включать его в цену.

"Взимание НДС с иностранных интернет-магазинов — это организационно очень сложная история. Это же сотни тысяч магазинов по всему миру, и чтобы организовать это (взимание НДС с них – ред.), нужно чтобы все они встали на учет в налоговую инспекцию. Сложно представить, что они вдруг с чего-то будут тратить время на то, чтобы в России встать на налоговый учет. НДС просто приведет к тому, что возможно с рынка вообще уйдут некоторые компании, снизится конкуренция и вырастут цены", — сказал Клименко РИА Новости.

"Мне кажется, что в результате произойдет рост цен не только на размер НДС, а с учетом снижения конкуренции. Сейчас, условно говоря, на Россию дешевыми проводочками для телефонов торгует тысяча компаний, а останется, например, 10. И в результате произойдет рост цен на НДС плюс рост цен на то, что их всего 10 останется, потому что конкуренции не будет", — добавил советник президента.

Альтернатива НДС

Стоит ли вводить налог для зарубежных онлайн-магазинов?
Результаты

  • 64.0%

    Нет, это приведет к повышению цен

  • 18.2%

    Да, подобные меры позволят потеснить на рынке компании-монополисты

  • 17.8%

    Мне все равно, я не заказываю товары в интернете
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Снижение порога беспошлинной торговли на товары из зарубежных интернет-магазинов ему представляется наиболее целесообразным. Он напомнил, что в ряде стран беспошлинно можно ввезти товары стоимостью до 20 евро, покупки дороже этой суммы облагаются таможенной пошлиной.

"Введение пошлины на товары выше какой-то цены выглядит гораздо, мне кажется, симпатичней — именно организационно. У НДС, на мой взгляд, нет никаких преимуществ, только затраты времени и организационные сложности, а пошлина — это крайне просто: купили на сайте Alibaba дороже 20 евро – заплатили оговоренную пошлину. И вроде бы люди, которые покупают дешевые товары, сильно не страдают, а дорогие ну чуть дороже будут стоить, но все равно дешевле, чем в Москве, раза в два", — сказал Клименко.

При этом он отметил, что на покупки до 20 евро приходится основной объем ввозимых товаров.

Клименко добавил, что для иностранных online-магазинов будет проще взимание таможенной пошлины. "На самом деле все магазины прекрасно знают, как работают пошлины. Я разговаривал с eBay, с AliExpress — у них это все реализовано для разных стран. Что касается пошлины, им надо только кнопочку нажать и выставить", — сказал советник главы государства.

Оплата товаров в интернет-магазине. Архивное фото
© Fotolia / thanatip
АКИТ прокомментировала идею введения НДС для зарубежных интернет-магазинов
Сейчас в России установлен порог на беспошлинную трансграничную торговлю на уровне 1 тысячи евро, или 31 килограмма в месяц — это самый высокий в мире лимит беспошлинного ввоза товаров. Например, в Белоруссии установили нормы, сходные с европейскими, при которых можно ввозить беспошлинно посылки только на сумму до 22 евро.

Российские власти ранее активно обсуждали снижение этого порога, дискуссия также шла в рамках ЕАЭС. Однако на уровне ЕАЭС трудно найти консенсус по данному вопросу. Так, Казахстан жестко выступал за 1 тысячу евро, белорусы — за 20-40 евро, Россия была готова на промежуточную величину — 400-500 евро, рассказывал в апреле 2016 года занимавший тогда пост первого замглавы МЭР РФ Алексей Лихачев

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