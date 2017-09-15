Рубль слабо отреагировал на решение и комментарии ЦБ по ставке

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Курс рубля слегка повышался (в рамках 5 копеек) и краткосрочно выходил в плюс против доллара на новости о понижении ключевой ставки ЦБ РФ на 0,5 процентного пункта, свидетельствуют данные торгов.

Впрочем, решение и комментарии финансового регулятора были широко ожидаемыми, что в целом мало повлияло на курсовую динамику российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.42 мск рос на 0,09 рубля — до 57,59 рубля, курс евро — на 0,27 рубля и равнялся 68,81 рубля.

Банк России в пятницу снизил ключевую ставку до 8,5% годовых с 9% годовых. При этом регулятор сохранил в релизе сигнал о необходимости сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики для поддержания инфляции вблизи целевого уровня. Инфляционные ожидания в РФ снизились, однако еще не закрепились на низком уровне, прокомментировали в Центробанке. ЦБ РФ допускает возможность снижения ключевой ставки на горизонте ближайших двух кварталов.