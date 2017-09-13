Россия не возобновит поставки турецких томатов раньше зимы

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россия может разрешить поставки турецких томатов не раньше зимы, заявил министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

"Конечно, мы должны в первую очередь, пуская турецкие помидоры на российский рынок, заботиться о российском товаропроизводителе, и здесь мы будем мониторить рынок. И если ввозить турецкие помидоры, то в период межсезонья: зима, ранняя весна, когда у нас нет собственных томатов", — сказал Ткачев в эфире телеканала "Россия 24".

В понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на менеджера крупного производителя тепличных овощей и нескольких представителей отраслевого объединения написала, что российские власти рассматривают возможность частично возобновить импорт томатов из Турции, причем поставки должны начаться уже в октябре 2017 года.