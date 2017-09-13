Минсельхоз предложил снизить НДС на фрукты и ягоды

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Глава Минсельхоза Александр Ткачев попросил депутатов Госдумы поддержать инициативу министерства по снижению налога на добавленную стоимость на плоды, ягоды и виноград.

"Снижение НДС с 18 до 10 процентов на продажу плодов, ягод и винограда поможет и дальше увеличивать площади и объемы производства", — сказал Ткачев, выступая на правительственном часе в Госдуме.

По его словам, такое стимулирование позволит сохранить темпы закладки садов и виноградников.

"Чтобы через пять лет мы смогли заместить импорт основных фруктов: яблок, груш и винограда", — добавил министр.

Сейчас по пониженной ставке в 10% облагаются социально значимые товары: большинство наиболее распространенных продуктов питания, включая хлеб, овощи, мясо, яйца, молочные продукты, детское питание, а также лекарства, некоторые медицинские товары и печатная продукция.