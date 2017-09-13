В Ивановской области построят портовый логистический центр

ИВАНОВО, 13 сен — РИА Новости. Проект строительства в Кинешемском районе Ивановской области речного грузового порта и транспортно-логистического центра одобрен на заседании регионального межведомственного совета по улучшению инвестиционного климата, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Инвестиционный проект планируется реализовать на базе существующего предприятия "Зерновой терминал Волга". Сегодня терминал в основном принимает зерновые грузы, в планах — строительство транспортного хаба, объединяющего возможности железнодорожного, речного и автомобильного транспорта. После реконструкции порт сможет обслуживать не только зерновые поставки, но также контейнерные и тарные грузы", — рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что реализация проекта позволит отправлять продукцию на экспорт через порты в страны Европы. Объем инвестиций на первом этапе составит 150 миллионов рублей, выход проекта на полную мощность рассчитан на 2025 год. Его реализация позволит создать 50 новых рабочих мест.
В пресс-службе пояснили, что на территории терминала расположены два элеватора на 41,6 тысячи тонн зерна, а также вместительные склады для хранения зерна, шрота и тарной продукции. Предприятие — единственное в Ивановской области имеет действующий причал для обслуживания судов типа "река-море", к терминалу подведены железнодорожные пути, ежегодно здесь обслуживается около трехсот тысяч тонн грузов.
"Проект строительства подъездной дороги к терминалу планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства: разработку ПСД возьмут на себя инвесторы, возведение инфраструктуры предполагается вести за счет бюджетных средств. В настоящее время прорабатывается возможность привлечения финансирования Фонда развития моногородов", — заключил собеседник агентства.