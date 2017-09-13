В Ивановской области построят портовый логистический центр

ИВАНОВО, 13 сен — РИА Новости. Проект строительства в Кинешемском районе Ивановской области речного грузового порта и транспортно-логистического центра одобрен на заседании регионального межведомственного совета по улучшению инвестиционного климата, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Инвестиционный проект планируется реализовать на базе существующего предприятия "Зерновой терминал Волга". Сегодня терминал в основном принимает зерновые грузы, в планах — строительство транспортного хаба, объединяющего возможности железнодорожного, речного и автомобильного транспорта. После реконструкции порт сможет обслуживать не только зерновые поставки, но также контейнерные и тарные грузы", — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что реализация проекта позволит отправлять продукцию на экспорт через порты в страны Европы. Объем инвестиций на первом этапе составит 150 миллионов рублей, выход проекта на полную мощность рассчитан на 2025 год. Его реализация позволит создать 50 новых рабочих мест.

Губернатор Ивановской области Павел Коньков, ознакомившись с планами инвестора, назвал проект строительства транспортного хаба серьезной точкой роста. "Создание крупного портового логистического центра на базе успешно действующего предприятия имеет хорошие перспективы. Кроме того, этот проект был бы интересен и Костромской области", — сказал он.

В пресс-службе пояснили, что на территории терминала расположены два элеватора на 41,6 тысячи тонн зерна, а также вместительные склады для хранения зерна, шрота и тарной продукции. Предприятие — единственное в Ивановской области имеет действующий причал для обслуживания судов типа "река-море", к терминалу подведены железнодорожные пути, ежегодно здесь обслуживается около трехсот тысяч тонн грузов.

"Проект строительства подъездной дороги к терминалу планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства: разработку ПСД возьмут на себя инвесторы, возведение инфраструктуры предполагается вести за счет бюджетных средств. В настоящее время прорабатывается возможность привлечения финансирования Фонда развития моногородов", — заключил собеседник агентства.

Другие новости региона читайте здесь >>