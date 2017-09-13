Суд признал банкротом авиакомпанию "Трансаэро"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в среду признал авиакомпанию "Трансаэро" банкротом и ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

Кредиторы "Трансаэро" на своем первом собрании в Петербурге 6 сентября проголосовали за введение в авиакомпании конкурсного производства. На заседании арбитражного суда в среду был заслушан отчет арбитражного управляющего.

"Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство", — сообщается в карточке дела.

Второй по пассажирообороту российский авиаперевозчик "Трансаэро" осенью 2015 года не смог обслуживать долги, составлявшие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта авиакомпании был отозван с 26 октября 2015 года. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 декабря 2015 года признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве "Трансаэро" и ввел в компании процедуру наблюдения.

"Трансаэро" в ноябре прошлого года предложила план перезапуска, предусматривающий возможность для кредиторов стать единственными акционерами новой авиакомпании, конвертировав в ее акции долги "Трансаэро".