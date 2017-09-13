Минсельхоз предложил ограничить импорт сахара из Белоруссии и Казахстана

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Минсельхоз России предлагает ограничить импорт сахара из Казахстана и Белоруссии для защиты отечественных производителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев сообщил РИА Новости, что Казахстан и Белоруссия, которые импортируют сахар из третьих стран без пошлин, ухудшают ситуацию на этом рынке внутри ЕАЭС и создают неблагоприятные условия для российских производителей.

"Беспошлинный ввоз сахара-сырца с его последующей переработкой в этих странах делают его очень дешевым, для России в том числе, что наносит ущерб отечественным производителям, и нужно ограничить импорт этого сахара", — сообщили в министерстве.

Ткачев сообщал РИА Новости, что в прошлом сезоне Россия вышла на первое место в мире по производству свекловичного сахара — 6,2 миллиона тонн, опередив такие страны, как Франция, США и Германия. В этом году посевные площади сахарной свеклы были увеличены на 6%, это позволит произвести до 52 миллионов тонн сахарной свеклы и, соответственно, до 6,5 миллиона тонн сахара, отмечал министр. По его словам, это позволит России сохранить мировое лидерство по производству сахара.

По итогам 2017 года РФ может экспортировать около 700 тысяч тонн свекловичного сахара, что в два раза больше показателя 2016 года, отмечал Ткачев.