МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Казахстан и Белоруссия, которые импортируют сахар из третьих стран без пошлин, ухудшают ситуацию на этом рынке внутри ЕАЭС и создают неблагоприятные условия для российских производителей, считает министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

"Беспошлинный импорт сахара в Казахстан и Белоруссию из Бразилии, Таиланда, Евросоюза создает неравные условия хозяйствования отечественным производителям свекловичного сахара в странах ЕАЭС", — сказал РИА Новости Ткачев.

По его словам, фактически это создает ограничения для экспорта российского сахара на территорию двух стран, ведет к падению цен, сокращению посевных площадей в будущем и рискам банкротства сельхозпредприятий и сахарных заводов. "А это чаще всего крупнейшие налогоплательщики в регионах", — добавил министр.

"Производство сахара в мире растет, что создает риски перепроизводства и снижения цены, с учетом неравных условий торговли сахаром внутри ЕАЭС, с 1 августа 2017 года оптовые цены на сахар упали на 44%, с 44 до 26 рублей, до уровня 2014 года", — заявил Ткачев.

Он напомнил, что в прошлом сезоне Россия вышла на первое место в мире по производству свекловичного сахара — 6,2 миллиона тонн, опередив такие страны, как Франция, США и Германия. "В этом году посевные площади сахарной свеклы были увеличены на 6%, это позволит произвести до 52 миллионов тонн сахарной свеклы и, соответственно, до 6,5 миллиона тонн сахара, а значит, Россия сохранит мировое лидерство по производству сахара", — добавил глава Минсельхоза.

По словам Ткачева, Минсельхоз разработал план мероприятий по стабилизации положения на рынке сахара. Ведомство планирует провести мониторинг поступления на территорию стран ЕАЭС сахара из третьих стран, а также подготовить предложения по экспорту излишков российского сахара.

Для выравнивания на территории стран ЕАЭС условий хозяйствования производителей сахара и сахаросодержащей продукции, в том числе кондитерской и безалкогольной продукции, Минсельхоз России обратится в МЭР РФ с просьбой рассмотреть на площадке Евразийской экономической комиссии два вопроса. Первое — о принятии единых правил импорта сахара и предложении белорусской и казахстанской стороне закупать российский сахар взамен импорта сахара-сырца из стран дальнего зарубежья. Второй вопрос — об изъятии белого сахара из перечня товаров, разрешенных к помещению для переработки в режиме свободной экономической зоны и свободного таможенного склада.