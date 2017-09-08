Греф заявил о гигантском избытке инфраструктуры в России

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Инфраструктура в России создана избыточно в гигантском количестве, необходимо объединять частную и государственную инфраструктуру для сокращения ненужных затрат, заявил президент Сбербанка, экс-глава Минэкономразвития РФ Герман Греф.
"И публичное обсуждение, где мы можем сэкономить наши общие средства, объединив частную и публичную инфраструктуру для того, чтобы сократить ненужные затраты, — первый шаг на пути к нашему успеху", — считает руководитель крупнейшего российского банка.
"РИА Новости|Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством Московского финансового форума 2017.