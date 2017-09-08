Греф заявил о гигантском избытке инфраструктуры в России

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Инфраструктура в России создана избыточно в гигантском количестве, необходимо объединять частную и государственную инфраструктуру для сокращения ненужных затрат, заявил президент Сбербанка, экс-глава Минэкономразвития РФ Герман Греф.

"У нас гигантская инфраструктура в стране создана избыточно. На нее тратится гигантское количество общественных, публичных финансов. Я не хочу говорить о том, эти финансы частные или государственные. В конце концов, это публичные финансы, это непроизводительная затрата нашего ВВП", — заявил Греф в ходе Московского финансового форума.

"И публичное обсуждение, где мы можем сэкономить наши общие средства, объединив частную и публичную инфраструктуру для того, чтобы сократить ненужные затраты, — первый шаг на пути к нашему успеху", — считает руководитель крупнейшего российского банка.

"РИА Новости|Россия сегодня" выступает Официальным информационным агентством Московского финансового форума 2017.