Путин проследит за реализацией СК "Звезда" плана по выпуску линейки судов

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 8 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин будет лично следить за реализацией плана по выпуску линейки средне- и крупнотоннажных судов на судостроительном комплексе "Звезда", об этом он сказал в пятницу, посещая предприятие, на котором идет строительство нефтяных танкеров.
Глава государства отметил, что будет лично следить за реализацией этого плана.
"Я знаю, что уже утверждён перспективный план загрузки предприятия до 2035 года. Рассчитываю, что он будет выполнен. И не просто рассчитываю, а внимательно буду за этим следить, потому что это одно из ключевых условий успешной работы предприятия", — заявил он.
Путин похвалил сотрудников предприятия за его развитие и отметил, что практически все работы на "Звезде" выполняются по графику, и уже начато строительство судов.