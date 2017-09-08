Путин проследит за реализацией СК "Звезда" плана по выпуску линейки судов

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ (Приморский край), 8 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин будет лично следить за реализацией плана по выпуску линейки средне- и крупнотоннажных судов на судостроительном комплексе "Звезда", об этом он сказал в пятницу, посещая предприятие, на котором идет строительство нефтяных танкеров.

"Сейчас важно как можно быстрее выйти на решение главной стратегической задачи — начать выпуск полноценной линейки средне- и крупнотоннажных судов и морской техники", — сказал Путин.

Глава государства отметил, что будет лично следить за реализацией этого плана.

"Я знаю, что уже утверждён перспективный план загрузки предприятия до 2035 года. Рассчитываю, что он будет выполнен. И не просто рассчитываю, а внимательно буду за этим следить, потому что это одно из ключевых условий успешной работы предприятия", — заявил он.

Путин похвалил сотрудников предприятия за его развитие и отметил, что практически все работы на "Звезде" выполняются по графику, и уже начато строительство судов.