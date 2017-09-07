В ВЭБе не ожидают серьезного ослабления рубля даже при дешевой нефти

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Среднегодовой курс рубля в ближайшие годы серьезно не снизится, а инфляция резко не ускорится даже в случае снижения мировых цен на нефть, считает заместитель председателя, главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.

Согласно уточненному среднесрочному прогнозу Минэкономразвития, который был представлен в конце августа, в 2018 году среднегодовой курс российской валюты составит 64,7 рубля за доллар вместо прогнозировавшихся ранее 69,8 рубля за доллар. В 2019 году рубль ослабеет до 66,9 рубля за доллар вместо 71,2 рубля за доллар, а в 2020 году — до 68 рублей за доллар вместо 72,7 рубля за доллар.

На конец текущего года доллар может стоить 63 рубля, а средний курс за 2017 год составит 59,7 рубля за доллар, ожидает МЭР. Клепач, выступая на конференции "Причерноморское зерно и масличные 2017/18", сообщил, что, по прогнозам Внешэкономбанка, средний курс доллара за 2017 год может составить 58,8 рубля за доллар.

"Если цены на нефть, которые закладываются в закон о бюджете, резко снизятся до в среднем 43-44 долларов за баррель в следующем году и дальше до около 42 долларов, то все равно при той политике, которую проводит ЦБ и при достаточно высоком уровне процентных ставок и в номинальном, и в реальном выражении, это означает, что курс рубля будет где-то 63, к концу периода (в 2020 году — ред.) — 65 рублей за доллар, но тоже не такой слабый, как в презентации Минэкономразвития", — сказал он.

"Что касается инфляции, мы исходим из того, что она будет близка к тому таргету, который дает Центральный банк. На этот год инфляция декабрь-к-декабрю 3,6%, дальше — около 4%. Даже если будет снижение цен на нефть — будет 4,5%, это не принципиально. Скорее, она даже окажется на уровне 4% или даже ниже в последующие годы", — добавил Клепач.