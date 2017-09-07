Трутнев: на ВЭФ заключено почти 220 соглашений на 2,5 триллиона рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 сен — РИА Новости. Почти 220 соглашений на 2,5 триллиона рублей заключено на ВЭФ, сообщил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
"Заключено 217 соглашений на сумму порядка 2,5 триллиона рублей", — сказал Трутнев на пресс-конференции.
Восточный экономический форум проводится во Владивостоке в третий раз, в этом году с 6 по 7 сентября. В нем принимает участие президент России Владимир Путин, в числе гостей форума — премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером ВЭФ-2017.