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Экономика

Наводят мосты: РФ предложила Японии соединить Хоккайдо и Сахалин переходом

Сюжет:
Восточный экономический форум-2017 (228)
13:5306.09.2017
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкМыс Анива на острове Сахалин. Архивное фотоМыс Анива на острове Сахалин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россия предложила Японии построить автомобильно-железнодорожный переход от Хоккайдо до Сахалина.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Премьер Японии надеется на заключение мирного договора с Россией
"Мы близки к тому, чтобы начать свою часть работы по доведению до тихоокеанского побережья железной дороги и построения такого сложного перехода от материка до Сахалина. В таком случае это даст ещё дополнительную возможность использовать нашу железнодорожную инфраструктуру, и Япония при этом станет континентальной державой", — рассказал первый заместитель председателя правительства России Игорь Шувалов.

По словам Шувалова, при реализации проекта можно использовать новые технологии и избежать больших затрат.

Совместная экономическая деятельность

В конце прошлого года президент Владимир Путин посетил Японию с официальным визитом, что дало новый толчок развитию двусторонних отношений в различных сферах. Так, Москва и Токио договорились о совместной экономической деятельности на Курилах. При этом премьер-министр Синдзо Абэ подчеркнул, что она должна вестись "не в ущерб позициям обеих сторон".

В феврале японский МИД создал совет по совместной экономической деятельности и назвал ее основные направления: рыболовство, туризм, здравоохранение и экология. В Токио считают, что это поможет сдвинуть с мертвой точки решение о заключении мирного договора между двумя странами.

Дипломатия

Флаг Японии. Архивное фото
© Flickr / foooomio
Эксперт призвал не допустить вмешательства США в отношения Японии и России
Во вторник Россия и Япония подписали меморандум о взаимопонимании, в котором определены сроки двусторонних консультаций по вопросам безопасности, которые представляют взаимный интерес.

Японский Совбез регулярно участвует в мероприятиях и встречах, организованных Советом безопасности РФ. Это встречи высоких представителей по вопросам безопасности, а также встречи государств-участников Арктического Совета.

Безвизовый режим

В конце мая губернатор Сахалина Олег Кожемяко предложил выдавать визы россиянам, которые летят на Хоккайдо, на острове. По его словам, это поднимет туристическую привлекательность региона и будет выигрышно для Японии.

В начале августа Кожемяко предложил ввести трехдневный безвизовый режим для россиян, которые планируют посетить Японию. По его мнению, это поможет развитию туризма и деловых связей двух государств.

Он отметил, что жители других регионов России в этом случае смогут посещать Японию, сделав промежуточную остановку на Сахалине.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ (справа) во время встречи. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Долгосрочные проекты застрахуют отношения России и Японии от потрясений
Ранее Россия разрешила японцам, прибывшим на Сахалин на пароме Корсаков — Вакканай, находиться в стране без визы в течение 72 часов.

Последовали и ответные меры — для россиян упростили процедуру оформления визы в Японию. Сроки ее выдачи сократились до пяти дней.
Олег Кожемяко и Мунэо Судзуки, которого называют неофициальным советником премьер-министра по отношениям с Россией, также договорились о прямом паромном и воздушном сообщении между Японией и Курилами.

Сотрудничество в легкой промышленности

Также во вторник Россия и Япония договорились вместе работать в применении огнестойких волокон, которые можно использовать в огнезащитной спецодежде и постельных принадлежностях. Соответствующее соглашение подписали Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности и японская химическая корпорация "Канека".

Ситуация вокруг ТОР

В начале июля российское правительство решило создать территории опережающего развития "Южные Курилы". В конце августа Дмитрий

Медведев подписал соответствующее решение. По его словам, в рамках ТОР будут развиваться рыбный промысел, инфраструктура, строительная отрасль.

Курильские острова. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Россия и Япония провели консультации по совместной деятельности на Курилах
Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов считает, что создание ТОР должно заинтересовать японский бизнес.

По его словам, для ТОР совсем необязательно участие японской стороны, но это очевидное приглашение со стороны российских властей.

"И если японцы не откликнуться на это предложение, то станет понятно, что все их многочисленные обещания инвестиций в российскую территорию, план из восьми пунктов — все это лишь декларации", — отметил он.

В японском МИД заявили, что внимательно следят за ситуацией вокруг создания ТОР, и это не повлияло на переговоры по совместной экономической деятельности.

По мнению доктора наук, автора книг о России, профессора Университета Цукуба Ицуро Накамуры, Токио должен продолжать совместную экономическую деятельность на южных Курильских островах, несмотря на решение создать ТОР.

Стенд Японии в экспозиции на 8-й Международной промышленной выставке Иннопром - 2017
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Япония рассчитывает на расширение экономических обменов с Россией
Политолог считает, что со временем политическая составляющая российско-японских переговоров по островам будет вытесняться активно развивающимися проектами в рамках совместной экономической деятельности.

В свою очередь, эксперт по России из токийского Университета Софии Тосихико Уэно заявил, что создание ТОР может помешать совместной хозяйственной деятельности РФ и Японии. Также, по его мнению, это станет препятствием для бизнеса японских компаний на Курильских островах.

Он отметил, что в правительстве в подавляющем большинстве выступают против развития совместной хозяйственной деятельности под юрисдикцией России, но возможность договориться еще есть.

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