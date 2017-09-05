Между Россией и Японией подписан меморандум о взаимопонимании

27 апреля 2017. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ (слева) во время встречи. Архивное фото

27 апреля 2017. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ (слева) во время встречи. Архивное фото

ТОКИО, 5 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и его японский коллега Сётаро Яти подписали меморандум о взаимопонимании, в котором определены сроки двусторонних консультаций по вопросам безопасности, которые представляют взаимный интерес, говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совета безопасности.

"Документ определяет рамки регулярных консультаций и обмен мнениями по вопросам, относящимся к национальной, региональной и международной безопасности, представляющим взаимный интерес", — говорится в сообщении, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Японский Совбез регулярно участвует в мероприятиях и встречах, организованных Советом безопасности РФ. Это встречи высоких представителей по вопросам безопасности, а также встречи государств-участников Арктического Совета.

В сообщении говорится, что на переговорах с Сётаро Яти стороны подчеркнули важность сотрудничества России и Японии в вопросах безопасности, так как это отвечает "долгосрочным интересам стран и содействуют поддержанию международного и регионального мира, безопасности и стабильности".

Николай Патрушев находится в Японии с визитом, в ходе которого он провел встречу с премьер-министром Синдзо Абэ, а также с секретарем Совета безопасности Японии Сётаро Яти.