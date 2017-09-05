Россия и Япония совместно будут работать в применении огнестойких волокон

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности (ИНПЦ ТЛП) совместно с японской химической будет сотрудничать корпорацией "Канека" в расширении сферы применения огнестойких волокон, которые можно использовать в огнезащитной спецодежде и постельных принадлежностях, сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".

Ведущие специалисты ОАО "ИНПЦ ТЛП" провели в Москве рабочую встречу с представителями "Канека" в Москве, в ходе которой обсудили основные направления и перспективы совместной работы в сфере новых текстильных технологий.

"Компания "Канека" предлагает модакриловые волокна с огнестойкими свойствами с функцией самозатухания, которая останавливает распространение огня и гасит его при помощи обугленного защитного слоя. Кроме того, эти волокна устойчивы к воздействию химических веществ. Основные области применения этих волокон, как в чистом виде, так и так и в смеси с другими волокнами, это — огнезащитная специальная одежда, а также постельные принадлежности, домашний и технический текстиль, в том числе фильтры. Наш центр готов наладить сотрудничество в расширении сферы применения огнестойких волокон", — прокомментировала РИА Новости помощник руководителя ОАО "ИНПЦ ТЛП" Наталья Быкова. пояснила Быкова.