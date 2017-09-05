Амурский ГПЗ может поставлять до 2,5 млн тонн этана в год на ГХК "Сибура"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — РИА Новости. Поставки этана на Амурский газохимический комплекс (ГХК) "Сибура" с Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) "Газпрома" могут составить до 2,5 миллиона тонн в год, говорится в презентационных материалах "Газпром переработка Благовещенск" к Восточному экономическому форуму (ВЭФ).

"Метан — 38 миллиардов кубометров в год — экспорт в Китай. Этан — до 2,5 миллиона тонн в год — Амурский ГХК", — говорится в материалах компании.

"Газпром переработка Благовещенск" является инвестором и заказчиком проекта Амурского ГПЗ. Строительство завода в Амурской области началось в октябре 2015 года. На предприятие по газопроводу "Сила Сибири" будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, создаваемых "Газпромом" в рамках Восточной газовой программы. Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что завод заработает на полную мощность с 1 января 2025 года.

В начале августа Миллер говорил, что "Газпром" и "Сибур" планируют в самое ближайшее время подписать договор о поставке этана с Амурского ГПЗ на Амурский газохимический комплекс ГХК.

"Сибур" прорабатывает проект строительства Амурского ГХК, который технологически связан с Амурским ГПЗ "Газпрома". Инвестиционное решение по проекту ГХК "Сибур" планировал принять не ранее конца 2017 года. Сырьем для предприятий ГХК станет этан с ГПЗ, и исход переговоров о поставках и цене на этан является важным фактором при принятии решения о реализации проекта. Ввод первых мощностей Амурского ГХК ожидается не ранее 2023-2024 годов и может быть синхронизирован с вводом четвертой очереди ГПЗ.