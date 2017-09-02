Товарооборот между Казахстаном и Россией в 2017 году может вырасти до 40%

АСТАНА, 2 сен — РИА Новости. Товарооборот между Казахстаном и РФ по итогам 2017 года может вырасти до 40%, считает торговый представитель РФ в республике Александр Яковлев.

"За последние восемь месяцев товарооборот между нашими странами вырос на 34%. По итогам года прогноз будет наш где-то 35-40% рост всего товарооборота", — сказал Яковлев в ходе первого форума бизнес-омбудсменов Казахстана и России.

Он отметил, что Российская Федерация в товарообороте Казахстана занимает первое место, доля России — 20%, на втором месте идёт Китай, на третьем месте — Италия. "Казахстан занимает в товарообороте России среди стран СНГ второе место и среди всех стран мира входит в десятку", — сказал Яковлев.

По его словам, инвестиционное сотрудничество между странами также динамично развивается. "РФ ежегодно в экономику Казахстана вкладывает более 1 миллиарда долларов. Нам приятно то, что за 2016 год Россия вложила в экономику Казахстана около миллиарда долларов, а Казахстан вложил в РФ около 700 миллионов долларов, и рост составил 70%", — проинформировал Яковлев.

Он также сообщил, что "сегодня на рынке Казахстана реализуется и планируется реализация более 100 крупных инвестиционных проектов на сумму 20 миллиардов долларов".